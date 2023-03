Mehr als 30 junge und erfahrene Schüler der Kreismusikschule musizierten am Sonntag zum Bachschüler-Konzert in der Rathaushalle -- darunter Friedrich Zoltan Nostitz (Bass) als Mitglied der Jazzband.

Mühlhäuser Schüler musizieren in der Rathaushalle

Mühlhausen. Der März ist reich an Höhepunkten für die Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises . Der ganz große Höhepunkt steht dann im Herbst an. Das gibt es zu feiern.

Mehr als 30 junge und erfahrene Schüler der Kreismusikschule musizierten am Sonntagnachmittag zum Bachschüler-Konzert in der Rathaushalle in Mühlhausen -- neben Solisten auch das Akkordeon- und das Gitarren-Ensemble sowie die Jazzband.

Nächster Höhepunkt für die Schule ist das Konzert der Jüngsten am Samstag, 25. März, ab 15 Uhr, in den Musikschul-Räumen im Kultur- und Kongresszentrum Bad Langensalza. Ab 14 Uhr – und nach dem Konzert – können Instrumente ausprobiert werden. Im Herbst feiert die Schule 70. Geburtstag. Dazu sollen auch ehemalige Schüler und Lehrer mit in den Ensembles spielen, sagt Schulleiterin Sigrun Meißner.