Mühlhäuser sollen bei Stadt-Aufwertung mitreden

Vor allem in der Wanfrieder Straße stehen viele Gebäude leer.

Mühlhausen. Wie kann die Petri- und Niokolaivorstadt in Mühlhausen verbessert und aufgewertet werden? Nun sucht die Stadt dafür Ideen. Jeder kann dabei seine Anregungen einbringen.

Wie kann die verbessert und aufgewertet werden? Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte die Stadt Mühlhausen dafür Ideen sammeln und Strategien entwickeln. Dazu sind ab sofort alle interessierten Mühlhäuser eingeladen, auf dem Beteiligungsportal ihre Themen und Vorschläge einzubringen. Möglich ist das bis zum 22. Juni.

Mit wenigen Klicks können auf der Internetseite https://buergerbeteiligung.muehlhausen.de Hinweise und Anregungen eingetragen werden. Das kann laut Auskunft der Stadt in Form eines schriftlichen Beitrags geschehen. Zudem können Orte für eine Idee beziehungsweise einen Vorschlag in der Online-Karte markiert werden, so zum Beispiel konkrete Standorte für Bäume, Straßenbeleuchtung oder auch Papierkörbe. Auch ist es möglich, Vorschläge Kategorien wie Grün- und Freiflächen, Verkehr und Mobilität oder Soziales, Kultur, Sport und Freizeit zuzuordnen. Diese Beiträge können von anderen Benutzern kommentiert und bewertet werden.

Die Stadt Mühlhausen lässt in der Petri- und Nikolaivorstadt derzeit sogenannte „Vorbereitende Untersuchungen“ durchführen. Ziel dieser Untersuchungen ist, ein Sanierungsgebiet in diesem Bereich auszuweisen und so den Stadtteil künftig aufzuwerten. red