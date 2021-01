Mühlhäuser Tierheim vermittelt mehr Vierbeiner

Mühlhausen. Auch die Arbeit des Mühlhäuser Tierheims steht unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Ausflüge mit den Hunden, Mitmachtage im Tierheim oder spontane Besuche sind seit Monaten nicht mehr möglich. Und das, obwohl der Tierschutzverein in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern wollte. Trotzdem wurden im Corona-Jahr spürbar mehr Tiere vermittelt als sonst, sagt die stellvertretende Tierheimleiterin, Katharina Funk. „Wir waren am Anfang skeptisch, ob die Leute sich nur deshalb Tiere anschaffen wollen, weil sie zu Hause sind und nichts Besseres zu tun haben“, sagt sie. Doch die Sorge, dass viele Hunde und Katzen letztendlich wieder zurückgebracht werden könnten, stellte sich als unbegründet heraus. Auch die Rückmeldungen der neuen Halter seien durchweg positiv gewesen.

Die Beratung für eine Vermittlung funktioniert seit März vergangenen Jahres nur noch per Vorabanmeldung. „Diese Variante gefällt uns allen sogar ein bisschen besser“, sagt Funk. Zwar konnten noch vor Corona Interessierte jederzeit unangekündigt im Tierheim vorbei schauen, oft aber hatten die Mitarbeiter für die spontanen Besucher weniger Zeit. „Jetzt könne wir uns die Zeit gezielt nehmen und die Vierbeiner haben mehr Ruhe“, so Funk. Die Versorgung von Fundtieren wird durch die Pandemie nicht beeinflusst. Neben der Stadt Mühlhausen haben mittlerweile auch viele andere Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis einen Vertrag mit dem Tierheim abgeschlossen, nach dem sie herrenlose, kranke oder verletzte Tiere nach Mühlhausen bringen können.

Über 500 Tiere musste das Tierheim in der Industriestraße im vergangenen Jahr aufnehmen. Vor allem seien es Katzen, darunter viele Jungtiere. Aktuell warten unter anderem drei Katzen-Geschwisterpärchen im Alter zwischen vier und sechs Monaten auf ein neues zu Hause: Leopold und Leonie, Helga und Hermann und Zorro und Flo. Die Tiere sollen jeweils nur zusammen vermittelt werden. Spürbar abgenommen habe die Zahl der schwerkranken Kitten von wildlebenden, nicht sozialisierbaren Katzen. „Die haben oft nicht mal genug zu fressen für sich selbst und können deshalb auch ihren Nachwuchs nur schwer durchbringen“, erklärt Katharina Funk. Weil das Tierheim-Team aber bereits seit Jahren unermüdlich dabei ist, so viele freilebende Katzen wie möglich zu kastrieren, werde auch der kranke Nachwuchs weniger.

Hinter den vielen Aufnahmen stecken oft schlimme Schicksale, berichtet Funk. So wurde im Sommer zum Beispiel eine ganze Katzenfamilie lieblos im Pappkarton vor der Tierheimtür ausgesetzt. Dazu kommen zahlreiche Tiere, die aus teils miserabler Haltung beschlagnahmt werden mussten. „Auch nach Jahren im aktiven Tierschutz erschrecken uns manche Fälle immer noch sehr“, sagt Funk. Umso schöner sei es da, wenn Tiere in gute Hände abgegeben werden können. So konnte zum Beispiel ein junger Husky vermittelt werden, der sich bei seinen neuen Besitzern nun im Schlittenhundesport austoben kann.

Damit die Tiere im Tierheim auch im Corona-Ernstfall versorgt werden können, arbeitet das Team aus Festangestellten und Ehrenamtlichen seit etwa zehn Monaten in zwei strikt voneinander getrennten Gruppen. Sorge bereitete dem Team im vergangenen Jahr der Wegfall aller jährlichen Aktionstage – der Ostereiersuche, dem Tierheimfest und der Tierischen Weihnacht. Denn das bedeutete auch, dass dringend nötige Spenden ausblieben, von denen nicht nur Futter, Spielzeug und Katzenstreu, sondern auch Operationen bezahlt werden müssen. Dafür bescherte ein Spendenaufruf für Handtücher und Decken dem Tierheim übervolle Lagerräume. „Wir haben sogar Pakete aus England und Schweden bekommen. Jetzt sind wir so gut mit Decken ausgestattet, dass wir bis zum Herbst gar nicht mehr annehmen können, weil wir nicht mehr wissen wohin damit“, berichtet Katharina Funk. Auch zahlreiche Futterspenden erreichten das Tierheim, einige Tierfreunde starteten sogar eigene Spendenaktionen. „In diesen schwierigen Zeiten denken die Menschen besonders an uns. Dafür sind wir sehr dankbar.“