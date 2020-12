Mühlhäuser veranstalten Online-Lesung zur Lage in Syrien

Mühlhausen. Ein Mühlhäuser Duo will das Schicksal tausender Flüchtlinge nicht in Vergessenheit geraten lassen.

In Syrien herrscht Krieg, immer noch, schon seit fast zehn Jahren. In Zeiten einer weltweiten Pandemie geraten sogar blutige Konflikte auf der Welt aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Mit einer Aktion will die Initiative Make um den Mühlhäuser Mario Bartholomé nun auf das Schicksal tausender Geflüchteter in einem Camp an der syrischen Grenze aufmerksam machen.

Bartholomé bedient sich dazu eines Buchs des syrischen Autors Hassan Al Mossa. Der hat in „Meine Zweite Geburt: Geschichten der Tränen Syriens“ seinen eigenen Wandlungsprozess vom unbekümmerten Teenager zum selbstreflektierenden Erwachsenen verarbeitet und eindringliche Geschichten geflüchteter Menschen in seinem Heimatland aufgeschrieben, die unter den Kriegsfolgen leiden.

Auszüge aus dem Buch liest Bartholomé nun gemeinsam mit Theaterpädagogin Merle Hensel und präsentiert die Online-Lesung ab sofort jeweils mittwochs vor Weihnachten. Mit dem Kauf des Buches wird das Hilfsprojekt Kids Paradise unterstützt, die der Autor ins Leben gerufen hat. Das Waisen- und Witwenhaus für Flüchtlinge in Antakya in der Türkei bietet Geflüchteten Schutz.

Die aktuelle Lesung ist immer mittwochs ab 19 Uhr online verfügbar: facebook.com/make.muhlhausen