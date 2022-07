Mühlhausen als "Smart City" ausgewählt - Nun werden Ideen für die Zukunft gesucht

Mühlhausen. Das Smart-City-Büro nimmt in der Mühlhäuser Innenstadt seine Arbeit auf. Es lädt die Mühlhäuser ein zum Mitmachen. Folgendes ist geplant.

Für nächste Woche laden Kay Freytag als Projektleiter und Koordinatorin Anja Grabe zu drei Workshops zum Thema „Zeit, Stadt neu zu denken“ ein.

Mühlhausen wurde als eine von 28 Kommunen für das Förderprogramm „Smart Cities“ des Bundes ausgewählt und kann die „Stadt der Zukunft“ gestalten. „Wir können Ideen entwickeln und ausprobieren, wie sie später einmal in vergleichbaren Städten bundesweit umgesetzt werden können“, sagt Freytag. Das Gesamtvolumen des Projektes umfasst für Mühlhausen 9,7 Millionen Euro, 65 Prozent davon trägt der Bund.

Kay Freytag (37) ist in Mühlhausen aufgewachsen und Betriebswirt. Er übernahm im Februar die Projektleitung, kam aus der Nähe von Jena zurück in die Stadt.

Unterstützt wird er seit April von der Mühlhäuserin Anja Grabe (34). Sie ist ebenfalls Betriebswirtin und bringt Erfahrungen aus dem Regionalmanagement und dem Breitbandausbau für die Kreisverwaltung mit. „Das Projekt ist nicht von uns allein zu bearbeiten; da wirken verschiedene Fachbereiche aus dem Rathaus mit – Stadtentwicklung, Straßenverkehr, Klimaschutz, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing“, sagt Anja Grabe.

Stadt-Werkstatt soll an den Steinweg ziehen

Derzeit befindet sich das Projekt in der Strategiephase. Ein Plan ist zu erstellen, Bürgerbeteiligung zu organisieren. Ihr Büro haben Grabe und Freytag in der Linsenstraße 11/12. Später werden sie am Steinweg 4 anzutreffen sein. Hier wird die „Stadt-Werkstatt“ die Ideen und Projekte rund um die Smart City vorstellen und zum Mitmachen einladen; es soll Café und Lounge geben, Co-Working-Spaces, Flächen für Veranstaltungen und Ausstellungen.

Die Stadt-Werkstatt ist eines jener Pilotprojekte, die in dieser Förderphase beginnen können. Dazu gehört auch der Digitallotse, der in Bollstedt installiert wird, das Schaffen einer Datenplattform und eines Verkehrsleitsystems, das die Verkehrsströme auf dem Parkplatz am Engelsgarten erfasst.

Zudem wird ein digitaler Zwilling der Ballongasse entstehen. „Das ermöglicht uns, bereits vorab zu sehen, wie sich Maßnahmen der Verkehrsführung oder auch Gestaltung konkret auswirken“, sagt Freytag.

Straßenbeleuchtung, die auf Bewegung reagiert

2023 beginnt dann die bis 2028 dauernde zweite Projektphase. Bisher stehen auf der Agenda Vorhaben wie eine intelligente Straßenbeleuchtung, die auf Bewegung reagiert „und sich auch anpasst, je nachdem, ob ein Fußgänger oder Radfahrer kommt; auf diesem Gebiet ist vieles vorstellbar und machbar, selbst eine Schrei-Sensorik“, sagt Freytag.

Zudem geht es darum zu prüfen, ob und wo sich Rufbusse einsetzen lassen, aber auch um weitgehend autonomes, sensorbasiertes Fahren. „Wir prüfen immer, welche der Ideen sich auf die Quartiere Ballongasse, Innenstadt und Bollstedt anwenden lassen und fassen die Quartiere gegebenenfalls etwas größer“, sagt Freytag. Das sei beispielsweise vorstellbar, wenn es sich um das Einrichten von Hubs, von Ausleihstationen für E-Bikes und E-Autos handelt. „So ein Hub wäre sicher besser direkt am Bahnhof als in der Ballongasse aufgehoben“, meint der Projektleiter.