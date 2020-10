Mühlhausen: Bratwursttheater in der einstigen Sporthalle

Aus der Badmintonhalle im Hotel Stadt Mühlhausen, dem einstigen Sporthotel in der Kasseler Straße, wird eine Eventlocation. Erster Nutzer wird das Bratwurstmuseum sein, das dort zum Bratwursttheater einlädt.

Die Bühne steht bereits. Wie in den vergangenen Jahren, als das Museum noch in Holzhausen im Ilmkreis ansässig war, übernahm der deutsch-amerikanische Kunstmaler Christoph Hodgson aus Arnstadt den perfekten Anstrich. Das Bühnenbild trägt klaren Mühlhausen-Zuschnitt – wie die gesamten Halle.

Selbst einen kleinen Gang ziert die Mühlhausen-Silhouette. Köpfe bekannter Mühlhäuser sollen in den kommenden Tagen noch angebracht werden. Bach, Müntzer, Röbling und Tilesius entstehen derzeit in der Werkstatt der Leipzigerin Anita Kriebel. Außerdem ist der Mühlhäuser Maler Helmut Wenzel für zahlreiche Aquarelle mit Mühlhäuser-Motiven verantwortlich.

194 Sitzplätze sind für die Eventlocation geplant

Die Badminton-Halle wird zu einer Eventhalle umgebaut. Foto: Daniel Volkmann

Um nach und nach die Galerie der Mühlhäuser Persönlichkeiten zu vervollständigen, ruft Thomas Mäuer als Geschäftsführer der Bratwurstmuseum GmbH auf, Vorschläge zu unterbreiten. Die Namen aller, die eine Idee einreichen, sollen in den Lostopf kommen – und der Kopf des Gewinners zusätzlich als Modell in die Galerie.

Die noch anstehenden Arbeiten an der Eventlocation seien überschaubar: Der Sportboden verschwindet, es werden Treppen angebracht, um die Sitzplätze auf der Empore zu erreichen; die muss noch ein Geländer erhalten. 194 Sitzplätze wird der Raum einmal bieten – wenn es keine Corona-Beschränkungen mehr gibt.

Für Thomas Mäuer ist es das elfte Stück der Hans-Wurst-Serie. Er wird selbst auf der Bühne stehen – und mit ihm eine eingespielte Mannschaft, bestehend aus der Familie Plachter aus Crawinkel im Kreis Gotha und Chris Knierenschild, der im August zum ersten Mühlhäuser Bratwurstminister ernannt wurde.

Die Theke trägt den Namen Mühlhussia. Foto: Daniel Volkmann

Mit dem Kartenverkauf sei man bisher zufrieden. Was den Zuschauer-Zuspruch angeht, sind die Theater-Mannschaft aus den Holzhäuser Zeiten verwöhnt: Ab dem dritten Jahr seien die Vorstellungen meist ausverkauft gewesen. In der letzten Spielzeit vor den Toren Arnstadts gab es 17 Vorstellungen. Nicht ein Stuhl blieb frei, oft wurden noch Zusatztische in die Scheune geräumt, um die Nachfrage befriedigen zu können.

Noch unklareres Datum der Premiere

„Die Frage nach gesicherten Terminen kann ich aber auch nur ungefähr beantworten“, sagt Thomas Mäuer und verweist auf die geltenden und seit Sonntag verschärften Corona-Auflagen im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Premiere, avisiert für den 31. Oktober, ist bereits geplatzt. Geht alles gut, darf das Bratwursttheater nach dem 8. November starten. „Das wissen wir aber erst kurzfristig, wir fahren auf Sicht“, sagt Mäuer.

Pflaumenfarben ist das Herren-WC gehalten. Foto: Daniel Volkmann

700 Tickets seien bereits verkauft. Angst, leer auszugehen, brauchen Fans trotz Pandemie nicht zu haben. Denn es sei geplant, zunächst bis Mitte Dezember aufzutreten und das Stück im Frühjahr 2021 neu aufzunehmen.

Die Laiendarsteller blieben über die Jahre ihrem Vorsatz treu: In immer wieder neuen Varianten erzählten sie die Geschichte des Johann von Siebeleben, der 1404 die Thüringer Bratwurst erfand. Intrigen wurden in den Stücken gesponnen, auch die Liebe kam nie zu kurz. Und, ganz wichtig: Es gab immer reichlich zu lachen, zu trinken und zu essen.

Eventlocation auch als Stätte für Tagungen und Feiern

Thomas Mäuer verspricht auch für die neue, auf Mühlhausen zugeschnittene Aufführung über die „Muspredigt zu St. Marien“, so der Name des von ihm geschriebenen Stückes, „etwas zu lachen in dieser turbulenten Zeit und ein Lebenszeichen von uns.“ Denn ursprünglich sollte das Bratwurstmuseum am Stadtwald schon eröffnet sein. Der Termin ist nun auf das Jahr 2021 verschoben. „Vor allem Probleme mit der Entwässerung, die uns fünf Monate gekostet haben, haben uns weit zurückgeworfen.“

Die Eventlocation soll nach Aussage von Hotel-Eigentümer Jan Kratochwil auch als Stätte von Tagungen und Feiern, von Veranstaltungen aller Art zur Verfügung stehen.