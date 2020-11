Am Montag, 23. November, hat die Tourist Information den 30.000. Mühlhausen-Gutschein verkauft. Der Käufer erhielt als Überraschung ein Geschenk dazu: einen Mühlhäuser Adventskalender.

Der Einkaufsgutschein für Mühlhausen kann bei mehr als 60 Einzelhändlern in der Stadt eingelöst werden, von Mode über Lebensmittel bis zum Hobby-Bedarf. In den letzten Jahren hat er sich als beliebtes Geschenk zu Geburtstagen oder Feiertagen etabliert. Die teilnehmenden Geschäfte sind am runden „Wir sind dabei“-Aufkleber im Eingangsbereich zu erkennen.

Der Verkauf des Gutscheines erfolgt vor Ort im Buchhaus König und der Tourist Information Mühlhausen. Online ist der Gutschein unter www.mhl-marktplatz.de erhältlich.