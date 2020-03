Mühlhausen: Kinorückblick und -vorschau

Spannende Sience-Fiction-Filme, Thriller, aber auch klassische Horrorstreifen, seien bei den Mühlhäuser Kinobesuchern im Jahr 2019 besonders beliebt gewesen. „Star Wars: Episode IX“, „Avengers: Endgame“, „Joker“ und auch „ES-Kapitel 2“, waren die stärksten Filme im Abendprogramm“, sagte Jürgen Deisting, Leiter der Filmpaläste in Mühlhausen und Nordhausen.

2019 im Zeichen von Kinder- und Familienfilmen

Neben Horror, Action und Co. sei auch der deutsche Film von den Mühlhäuser Kinobesuchern sehr gut angenommen worden, so Deisting. Dazu gehöre beispielsweise die noch immer laufende Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek, Frederick Lau, Florian David Fitz und Jella Haase, in der sich sieben Freunde an einem Abend ganz private Dinge offenbaren. Auch zu Beginn des neuen Jahres hätten die Mühlhäuser noch ein reges Interesse an dem perfektem Geheimnis gezeigt. Das betreffe auch den Kinderfilm „Die Eiskönigin 2“ und die aktuelle Episode des Klassikers Star Wars.

Sehr gut besucht gewesen seien auch Computeranimationsfilme, wie „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ von „Dream Works Animation“ oder der Animationsfilm „Pets 2“ von Illumination Entertainment. In diesem erleben die zurückgebliebenen Haustiere gemeinsam spannende Geschichten, während Herrchen und Frauchen auf der Arbeit sind. Auch der Abenteuerfilm „Mia und der weiße Löwe“ sei ganz vorn mit dabei gewesen.

Allgemein habe das Jahr 2019 vor allem im Zeichen von Kinder- und Familienfilmen gestanden. „Besonders beliebt bei den großen aber auch bei den kleinen Kinobesuchern waren die Disney-Klassiker „Die Eiskönigin“ und die Realverfilmung „Der König der Löwen.“ Letzterer lockte in Deutschland laut aktuellen Angaben fünfeinhalb Millionen Zuschauer ins Kino.

Mehr Eventveranstaltungen in 2020

Den bisher besten Start des Jahres 2020 habe „Sonic the Hedgehog“ gemacht, so Deisting. In diesem Film von Sony Pictures, geht es um einen blauen Igel mit Superkräften, der einem Bösewicht das Handwerk legt. „In den nächsten Monaten des neuen Jahres sind es auch wieder deutsche Filme, wie: „Lindenberg!“ „Mach dein Ding“, „Die Hochzeit“, „Nightlife“ oder „Enkel für Anfänger“, die eine positive Rolle spielen“, sagte Deisting. Doch das Jahr könne noch viele Überraschungen bringen, die noch niemand auf dem Schirm habe.

Eine genaue Prognose könne er deshalb nicht abgeben, denn es kann immer anders kommen. Aktuell betrifft das zum Beispiel den neuen James Bond Film, der laut Medienberichten aufgrund des Coronavirus statt im April, erst im November dieses Jahres in den Kinos gezeigt wird. „Aber auch jetzt sind in jedem Monat ein bis zwei Filme erkennbar, die auch ohne große seherische Fähigkeiten zuversichtlich nach vorn schauen lassen“, sagte Deisting.

Zusätzlich werde der Fokus im Kino noch mehr auf Eventveranstaltungen gelegt. Bereits Ende Februar wurde die Dokumentation „Der lange Weg der Schokolade“ gezeigt. Diese zeigt den Mühlhäuser Guido Kunze, wie er auf der Suche nach dem besten Kakao der Welt ist. In Mühlhausen war der größte Kinosaal zweimal komplett gefüllt. Am 29. März, 19 Uhr, läuft er im Burgtheater Bad Langensalza, mit anschließendem Gespräch mit Moderator Hardy Krause,

Schon jetzt läuft an der Mühlhäuser Stätte der Vorverkauf für Veranstaltungen wie die Konzerte von David Garret, Live in Verona, im April sowie André Rieus Sommerkonzert im Juli. Deisting ist überzeugt: „Kino ermöglicht ein Gemeinschaftserlebnis und die Pflege realer und sozialer Kontakte. Das können Streaming-Portale nicht bieten.“