Mühlhausen: Spielerisch Selbstbewusstsein tanken

Die 3K Theaterwerkstatt und das Café International haben zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt für Kinder und Jugendliche gestartet. „Das Ziel ist, Kindern theaterpädagogische Grundlagen beizubringen und sie spielerisch an Bewegungstheater und Clownerie heranzuführen“, so Merle Hensel von der Theaterwerkstatt.

„Das haben sie gut aufgenommen und sind immer lockerer geworden.“ Eine Kooperation der beiden Einrichtungen sei schon länger geplant gewesen, so Hensel. „Das war für uns der erste Versuch in Richtung eines Theaterprojekts“, sagt auch Isabel Schmauch, eine der Leiterinnen des Café International. „Bis jetzt sind wir begeistert.“ Seit Montag haben sich sechs Kinder von acht bis 17 Jahren jeden Tag im Café getroffen und mit Theaterpädagogin Hensel Übungen gemacht, Spiele gespielt und Charaktere ausgearbeitet.

„Daraus machen wir am Freitag ein Theaterstück“, so Hensel. „Das ist aus Improvisation und Spielen entstanden und ist sozusagen eine Collage unserer Arbeit.“ Dabei steht die Bewegung im Vordergrund. Eine Choreographie haben sie schon einstudiert. „Dabei macht jeder seine eigenen Bewegungen“, erklärt Mario Bartholomé, ebenfalls Theaterpädagoge. „Die Bewegungen müssen aber zu denen der anderen passen, sie lernen also dadurch, aufeinander zu achten.“

„Es geht vor allem darum, dass die Kinder aus sich raus gehen und Selbstbewusstsein tanken“, so Schmauch. „Das ist echt schön zu sehen. Ein Junge zum Beispiel war am Anfang total zurückhaltend, der ist richtig aus sich raus gekommen.“

Integration durch Kunst und Kultur sei einer der Ansätze des Cafés, um geflüchteten Menschen dabei zu helfen, in Deutschland anzukommen, und Austausch mit der deutschen Bevölkerung zu schaffen. „Und natürlich wollen wir die Interessen der Kinder fördern. Wir hoffen, dass das nicht die einzige Zusammenarbeit bleibt“, so Schmauch.