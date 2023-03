Mühlhausen: Strom-Notfall am Petristeinweg

Mühlhausen. Am Petristeinweg in Mühlhausen kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Havarie. Das sind die Fakten.

Autofahrer brauchen in Mühlhausen bis voraussichtlich Freitagabend, 24. März, starke Nerven. Aufgrund eines Notfalls im örtlichen Stromnetz ist der Petristeinweg stadtauswärts halbseitig gesperrt. Schuld ist ein Schaden an einer Stromleitung, wie Henning Weiß, der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Mühlhausen, mitteilte.

Das Problem ist gegen ein Uhr in der Nacht auf Donnerstag aufgetreten. Um den Schaden ausfindig machen zu können, mussten Teile des Stromnetzes zunächst abgestellt werden. Bereits am Donnerstagmorgen konnte das Problem behoben werden und für die Stadtwerke sei es eine Standardprozedur gewesen, so Weiß. Der Defekt ist an einem Kabel aus den 70er beziehungsweise 80er Jahren aufgetreten. Die genaue Ursache ist noch offen und wird geprüft.

Am Freitag beschränken sich die Arbeiten am Petristeinweg auf den Fußweg, der neu gepflastert werden muss. Anschließend wird die halbseitige Sperrung im Laufe des Tages aufgehoben. Die Stadtverwaltung Mühlhausen bittet alle Verkehrsteilnehmer, während der Reparaturarbeiten den Bereich möglichst zu umfahren.