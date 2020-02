Mühlhausen: Zurück in die Zukunft

Straßenbahnen, Autos und Radfahrer drängen sich auf dem Mühlhäuser Steinweg, was die staunenden Passanten auf dem Bürgersteig und ein verblüfftes Kind mitten auf der Straße kaum fassen können. Kein Wunder also, dass bei dem Gewimmel eine Radfahrerin verunglückt und die Hektik der Moderne erste Opfer fordert. Sogar eine Schwebebahn nach dem Wuppertaler Vorbild und ein Ballon überqueren das Mühlhäuser Stadtzentrum. Die Postkarte vom Juni 1906 erweckt mitunter den Eindruck einer Großstadtmetropole. Einem Herrn vom Petristeinweg 49 als Absender dürfte dies bei dem Adressaten in Dresden-Altstadt damals vermutlich auch vortrefflich gelungen sein.

Auf dem zweiten Blick leuchtet jedoch ein, dass es sich bei der außergewöhnlichen Ansichtskarte um eine Bildmontage handelt. Deren Gestalter sprühte nur so voller Fantasie, denn die 1898 eröffnete Straßenbahn war in Höhe des ehemaligen Kaiserlichen Postamtes niemals zweigleisig. Doch der Künstler ahnte wohl vor weit über 100 Jahren angesichts des beginnenden Siegeszuges der Automobile sowie stark frequentierter Eisenbahnen und Straßenbahnen und zweier namhafter Fahrradhersteller in der Stadt, dass es einmal ziemlich eng auf den Mühlhäuser Straßen werden würde.

Hinzu kam die Tatsache, dass im Zuge der Industrialisierung mit der aufstrebenden Textilbranche und einem exzellenten Maschinenbau ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Einwohnerzahl förmlich explodierte, von 23.478 im Jahr 1880 auf 35.091 im Jahr 1910. Dies entspricht nach den jüngsten Eingemeindungen in etwa auch dem heutigen Niveau. Laut Statistischem Landesamt zählte Mühlhausen Ende 2018 insgesamt 33.135 Einwohner. Der absolute Spitzenwert lag übrigens im Jahr 1949 bei immerhin 51.744 Einwohnern.

Als dann 1911 die Nebenbahn Mühlhausen-Treffurt in Betrieb gegangen war, rückten auch die Vogtei, das Südeichsfeld und einige Werra-Orte näher an Mühlhausen heran. Und wer ganz großes Glück hatte, konnte 1913 die Landung eines ersten Zeppelin-Luftschiffs am Stadtrand von Mühlhausen bestaunen. Von der goldenen Ära der Luftschiffe als neuartige Verkehrsmittel hatte man hier in der Provinz zumindest einen Hauch abbekommen.

Dass Ideen einer urbanen Infrastruktur in Mühlhausen noch lange kein Schnee von gestern sind, verdeutlicht die jetzige Debatte um die umstrittene Wiederbelebung zumindest eines Teilabschnitts der guten alten Straßenbahn. Dies dürfte vorerst jedoch eine nostalgische Rückbesinnung bleiben, wenn man letztlich alle Kosten und die Wirtschaftlichkeit in die Waagschale wirft.

Bringt die Zukunft Wohlstand oder zerstört sie die kleinstädtische, mittelalterliche Idylle? Eine Frage, die die Betrachter des auf der Postkarte von 1906 dargestellten futuristischen Szenarios am Mühlhäuser Steinweg sicherlich bewegt hatte. Im Jahr 1969 kehrte dann mit der Einstellung des Straßenbahnbetriebes wieder etwas Ruhe in der Stadt ein. Und abends oder an Wochenenden ist es heute manchmal in der verkehrsberuhigten Einkaufszone gar gespenstisch still. Dies wiederum hängt insbesondere damit zusammen, dass viele Häuser nur noch Geschäfte beherbergen und obere Geschosse leer stehen. Eine Idylle, die es um 1900 wohl so nicht in Mühlhausen gab.