Mülverstedterin singt sich in Fernsehshow eine Runde weiter

Zur besten Sendezeit am Sonntagabend sang sich die Mülverstedterin Paula Sophie Bendrich in die Herzen der Juroren. Die 14-Jährige Gymnasiastin ist Kandidatin bei der Fernsehshow „The Voice Kids“ und erreichte die nächste Runde um die Krone zum besten Nachwuchs-Gesangstalent Deutschlands. Nur 42 Sekunden nach dem die Mülverstedterin das Lied „Blinder Passagier“ von Johannes Oerding anstimmte, drückte die Band „Deine Freunde“ und kurz darauf auch Pop-Sänger „Sasha“ auf den Buzzer im Studio.

Ohne die jungen Musiker sehen zu können, müssen die Juroren nur durch das Hören der Stimme und das Drücken des Buzzers entscheiden, ob sie ein Talent in ihr Team aufnehmen oder nicht. „Es war schön zu beobachten, wie du dich in das Lied rein fallen lässt, das hat eine ganz tolle Wirkung“ heißt es aus der Band „Deine Freunde“ auch Pop-Musiker „Sasha“ lobt die Schülerin vom Jahn Gymnasium Großengottern. „Es war wunderschön, dein Gesang ging ans Herz, ich glaube, du kannst noch ganz schön abgehen. Ich habe Bock drauf das rauszufinden“ sagt der Sänger.

Die Entscheidung, zu welchem Team sie gehören möchte, sei Paula Sophie schwergefallen. Gemeinsam mit ihrer Familie habe sie sich mich vor der Aufzeichnung beraten. Falls sich überhaupt ein Juror umdrehen sollte, hätte ich mich gern für „Sasha“ entschieden. Aber als es so weit war, hatten „Deine Freunde“ die besseren Argumente. Nicht alles was sie gesagt haben war in der Sendung am Sonntagabend zu sehen, die haben richtig leidenschaftlich gekämpft“ sagt Paula Sophie Bendrich.

Bereits im Februar wurde die Sendung vom Sonntag aufgezeichnet, wie Paula Sophies Vater Matthias berichtete, seien sie in dieser Zeit gemeinsam über 14 Tage in Berlin gewesen. Schulisch werden die Teilnehmer von drei Lehrern betreut. „Als Aufsichtsperson muss man die ganze Zeit dabei sein, ich bin selbstständiger Immobilienmakler und kann zum Glück viel von unterwegs am Laptop arbeiten“, sagt der Vater. Gut 2,6 Millionen Zuschauer verfolgten die Fernsehsendung am Sonntagabend hinter den Fernsehbildschirmen.