Museum und Haus der Spuren gründen Förderverein in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Bad Langensalza soll kulturell enger zusammenwachsen. Dafür gibt es jetzt den Verein „Natur, Kultur, Futur“. Am 18. Dezember wird das Projekt vorgestellt.

Ein Förderverein soll künftig Geschichte, Kultur, Natur und soziale Projekte in und um Bad Langensalza unterstützen. „Neben dem finanziellen Aspekt wollen wir auch Strukturen schaffen, die Vereine, Kulturstätten und städtische Einrichtungen miteinander verbinden“, erklärt Stefan Schuchardt. Er ist Leiter des Bad Langensalzaer Stadtmuseums, das ein Partner im Förderverein ist.

Bisher seien die meisten Vereine und Institutionen Einzelkämpfer. „Zusammen können wir mehr bewegen“, sagt der Amerikaner Michael Luick-Thrams vom Haus der Spuren. Von ihm stammt die Idee zum Förderverein mit dem Namen „Natur, Kultur, Futur“, in den er auch selbst investieren will.

Mehr Möglichkeiten für das Stadtmuseum

So sollen künftig die Tantiemen seiner eigenen etwa 25 Bücher in die Vereinskasse fließen. Ihm gehören zudem mehrere Häuser in Bad Langensalza, die Luick-Thrams nach seinem Tod dem Verein vermachen will. Der Historiker hofft nun auf Gleichgesinnte, die es ihm zumindest in ähnlicher Weise nachtun. Möglich wären zum Beispiel Sachspenden, die der Verein zu Geld machen kann.

Am Sonntag, 18. Dezember, wollen er und Stefan Schuchardt die Idee des Vereins in der Gottesackerkirche öffentlich vorstellen – um zum einen Mitglieder zu gewinnen, zum anderen aber auch erste Spenden zu akquirieren.

„Der Verein ist nicht explizit für das Stadtmuseum oder das Haus der Spuren gedacht. Er soll viele kulturelle Projekte miteinbinden“, erklärt Schuchardt. Trotzdem könne das Stadtmuseum vom Förderverein profitieren. Denn viele Fördermittelanträge des Museums wurden in der Vergangenheit abgelehnt, weil die Stadt Bad Langensalza Teil einiger Fördertöpfe ist. Als Eigentümerin des Museums sind Fördermittel für selbiges deshalb ausgeschlossen. „Über den Förderverein haben wir künftig andere Möglichkeiten“, sagt Schuchardt.

Auch das Haus der Spuren möchte den Verein nutzen – vor allem, um die Stadt und ihre kulturellen Einrichtungen nach vorne zu bringen. „Es ist besser, gemeinsam Mittel zu werben, als sich in Einzelaktionen zu verzetteln“, sagt Luick-Thrams. Dabei setze er auch auf die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen. Das sei in Deutschland ungewöhnlich, in den USA aber Gang und Gebe.

„In den Staaten kommt es öfter vor, dass Privatleute größere Summen für kulturelle Projekte zur Verfügung stellen. Wir möchten nun auch hier möglichst viele solcher Privatspenden für unterschiedlichste Zwecke zusammenführen, prüfen ob möglicherweise noch öffentliche Förderungen möglich sind, um dann gezielt Vorhaben und Projekte verschiedener Akteure mit anzustoßen“, erklärt der Historiker.

Dabei nehme der Verein auch Stiftungscharakter ein. Gefördert werden sollen nicht nur Projekte des Museums und des Hauses der Spuren, sondern Ideen, die der Stadt kulturell zugute kommen.

Die Vorstellung des Fördervereins findet am Sonntag, 18. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza statt.