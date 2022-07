Mutter mit Kind in Mühlhausen an Fußgängerüberweg von Auto erfasst

Mühlhausen. An einem Fußgängerüberweg in Mühlhausen wurde eine 22-Jährige und ihre dreijährige Tochter von einem Auto erfasst.

Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag eine junge Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter in Mühlhausen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wollte die 22-Jährige mit dem Kind die Straße An der Burg am Fußgängerüberweg überqueren, als sie ein 45-jähriger Autofahrer erfasste.

Mutter und Kind kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, seien aber nicht schwerwiegend verletzt worden. Die Straße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

