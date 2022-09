In Flammen standen Wohnhäuser und Tischlerei Mitte Juli. Nun kann der Wiederaufbau beginnen.

Nach Brandkatastrophe in Bothenheilingen: Tischlerei plant Wiederaufbau

Bothenheilingen. Der Wiederaufbau der zerstörten Tischlerei in Bothenheilingen kann beginnen. „Wir haben ein sehr starkes Team. Familie und Kollegen stehen hinter uns“, sagt Geschäftsführer Andy Niebergall.

Acht Wochen nach dem verheerenden Brand in Bothenheilingen plant der Unternehmer Andy Niebergall den Wiederaufbau seiner Tischlerei am Ortsrand. „Wir wollen weitermachen, dazu gibt es keine Alternative“, sagte der Unternehmer am Montag nach der Sitzung des Stadtrates Nottertal – Heilinger Höhen.

Der sorgt mit zwei einstimmigen Beschlüssen dafür, dass das Baugenehmigungsverfahren für den Neubau der Holzbearbeitungswerkstatt mit Lagerplatz und Verwaltung deutlich schneller gehen kann als üblich. Schon bis zum Jahresende soll der Rohbau stehen, so der Plan.

„Es geht um Existenzen“, verwies Stadtrat und Bothenheilingens Ortsbürgermeister André Hettenhausen (Zukunft Landgemeinde) auf die zwölf Mitarbeiter im Unternehmen.

Tochter Annabell und Vater Andy Niebergall planen den Wiederaufbau ihrer Tischlerei nach dem Brand. Foto: Alexander Volkmann

„Damit haben wir Planungssicherheit“, sagte Andy Niebergall, der mit Tochter Annabell die Sitzung in Neunheilingen verfolgte. „Wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels.“

Auf einer Fläche am Ortsrand von Bothenheilingen will Niebergall den kompletten Produktionsbereich aus dem Ort heraus verlagern. Ein bestehendes Sägewerk wird integriert. Ab Frühjahr 2023 sollen in Bothenheilingen wieder Treppen, Türen und Balkongeländer hergestellt werden.

Dafür werden Maschinen neu und gebraucht angeschafft. Der beim Brand zerstörte Maschinenpark wird komplett ersetzt, teilweise moderner als der bisherige.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet Niebergall die Baugenehmigung. Die Baufirmen stünden in den Startlöchern. Mitte Oktober soll die Bodenplatte gegossen werden und der Rohbau beginnen.

„Wir sind ein sehr starkes Team. Familie und Kollegen stehen hinter uns.“, sagte Niebergall. Schon kurz nach dem Brand am 18. Juli, bei dem die komplette Tischlerei sowie Wohnhäuser komplett zerstört wurden, suchte der Unternehmer nach Möglichkeiten, die Produktion schnellstmöglich fortzusetzen.

Ausweichquartier für Produktion bei Firma in Craula

Die Solidarität unter Kollegen sei groß gewesen. Es habe viele Angebote gegeben, Werkstätten mit zu nutzen. Schließlich arbeitet der Betrieb nun in der Werkstatt einer „befreundeten Firma“ in Craula, wie Niebergall sagte.

Auch die Kunden stärken dem Betrieb den Rücken. Niemand sei von einem Auftrag zurückgetreten. Rund vier bis sechs Wochen länger sind die Wartezeiten. Wenige Tage nach dem Brand habe Tochter Annabell über die Internetseite und per Telefon Kunden informiert: „Wir machen weiter.“ Aufträge würden in bekannter Qualität abgearbeitet.

Trotzdem bleibt ein Risiko: „Wir wissen nicht, was uns erwartet“, sagte Niebergall angesichts von Inflation, Zinspolitik und Verunsicherung der Märkte. Aufzuhören sei aber keine Option. Für die zwölf Mitarbeiter geht es weiter.

Bürgermeister André Hettenhausen spricht zwei Monate nach der Katastrophe von einem Neubeginn für den ganzen Ort. Die Aufräumarbeiten laufen. Trotz schwerer Technik könnten viele Arbeiten aber nur per Hand ausgeführt werden – etwa das Sortieren der teils vier Meter hohen Schuttberge.