Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturgarten in Bad Langensalza ist umgestaltet und öffnet

Der Weg in die Sackgasse ist Geschichte. Wer noch im Herbst durch die Stadtmauer in den Naturgarten des BUND – des Bundes für Umwelt- und Naturschutz – in Bad Langensalza kam, der wurde an der Mauer entlang zum Rundturm und damit in die Sackgasse geführt.

Nun ist der Garten umgestaltet – und damit auch die Wegeführung. In dieser Woche kann er erstmals wieder besucht werden, wenngleich die Umgestaltung noch nicht abgeschlossen ist und sich – je nach finanzieller Lage – auch noch über die nächsten Monate ziehen wird. Zum Sommerfest soll es eine größere Pflanzaktion geben. Schon jetzt sind sind 1400 Pflanzen in die Erde gekommen. Andere, die hier nicht heimisch sind, mussten weichen – Japanische Schneebälle zum Beispiel, Pfeifensträucher, nicht-heimische Hartriegel. Sie haben nun anderswo in der Stadt ihren Platz gefunden, unter anderem auf dem Gelände der Sonnenhofschule.

Ende des vergangenen Jahres rückten die Bagger auf das 1600 Quadratmeter große Grundstück, das der BUND-Ortsverband Anfang der 1990er-Jahre von der Stadt gepachtet hat.

BUND-Vereinsmitglied Gunther Wurschi probiert sich im umgestalteten Naturgarten an der Schwengelpumpe. Foto: Claudia Bachmann

Rund zwei Monate waren Zeit, um bis Ende des Jahres die Arbeiten abzuschließen. So verlangten es die Förderbedingungen aus dem Programm der Städtebauförderung. In den vergangenen Wochen wurde der Naturgarten gestaltet und hat Struktur bekommen: Da ist zum einen der einst für Bad Langensalza typische Bauerngarten mit Gemüse und Kräutern – alles angeordnet in linearen Strukturen – und zum anderen der Naturgarten, in dem auch Brennnessel, Giersch und eine Benjeshecke nicht fehlen. „Sie sind beim Zaunkönig sehr beliebt“, sagt Dagmar Kleemann, BUND-Vereinsmitglied und Landschaftsarchitektin.

Dass es ausgerechnet der von vielen verpönte Buchsbaum ist, der die Ordnung in den Ackerbauern-Gärten vorgibt, erklärt Kleemann: „Der Buchs schafft für die umgebenden Pflanzen ein besonderes Mikroklima. Früher hätte niemand etwas angepflanzt, was dem Garten nicht genutzt hätte.“ Auch der Splitt habe seine Aufgabe: „Wir wollen zeigen, dass auch Splittmulch ordentlich durchgrünen kann.“

Garten soll zukünftignoch barrierefreier werden

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist dem Verein die Barrierefreiheit damit auch Rollstuhlfahrer und ältere Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind, leichter in den Genuss des Gartens kommen. Was Menschen mit Handicap sich noch wünschen, das wolle man noch über den Landesbeauftragten in Erfahrung bringen und umsetzen – unter anderem bei den Infotafeln.

Von der Kiesfläche soll schon bald nichts mehr zu sehen sein; sie soll durchgrünen. Der Kies ist Wasserspeicher für die Pflanzen. Foto: Claudia Bachmann

Vor dem Lehmbackofen, in der Freiluftküche, sind Sitzgelegenheiten entstanden. Gunther Wurschi spielt zudem mit dem Gedanken, den Rundturm wieder zu nutzen – als Ort der Ruhe und zum Rückzug.

Eine Schwengelpumpe steht, soll Kinder einladen, Brunnenwasser zu pumpen, das anschließend in einer offenen Rinne am Rand des Blumenrasens entlang fließt und am Ende im Teich mündet. Auch eine Holzbaustelle ist geschaffen.

Zur Umgestaltung des Gartens gehörte auch die Sanierung der angrenzenden Stadtmauer. Die erhielt zwar eine wasserfeste Mauerkrone, die Mauer selbst ist dagegen nicht komplett verfüllt, so dass sie Lebensraum bietet für Pflanzen, Insekten und Fledermäuse.

Die Umgestaltung kostete bisher 130.000 Euro: 40.000 trug die Stadt Bad Langensalza, 60.000 Euro kamen aus der Städtebauförderung, auch die Naturstiftung David aus Erfurt und die Deutsche-Postcode-Lotterie zeigten sich spendabel, so dass der Verein selbst nur 5000 Euro aufzubringen hatte.

Der BUND-Garten ist ab Mittwoch wieder geöffnet – 8 bis 18 Uhr. Eintritt muss nicht gezahlt werden. Das Café lädt mittwochs bis sonntags ein. Ab 2. Juni wird immer dienstags zum Naturspieltag eingeladen.