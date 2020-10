Bad Langensalza: Neue Chefärztin für Psychosomatik in der Celenus-Klinik

Sabine Pöltz ist neue Chefärztin der Klinik für psychosomatische Medizin in der Celenus-Rehaklinik an der Salza.

Sabine Pöltz ist die neue Chefärztin der Chefärztin Psychosomatik an der Celenus-Rehaklinik in Bad Langensalza. Seit 2012 arbeitet sie dort. Die Psychosomatik sei ein „immer gefragteres Fachgebiet in der Medizin“, sagt Pöltz. Die Menge an Erkrankungen, die auf psychische Belastungen zurückgehen, steige an. Bundesweit sind sie mittlerweile der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen und der häufigste für Frühverrentungen.