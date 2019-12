Neue Fenster an Mühlhausens Sankt Nikolai:Ein Puzzlespiel für den Glaser

Die Sonne scheint durch die vier großen neuen Fenster an der Südseite der Mühlhäuser Nikolaikirche am Bastmarkt. Ein guter Tag für die Bauabnahme. Pfarrer Teja Begrich und Alban Huschenbeth von der Firma Denkmalpflege Mühlhausen klettern das Gerüst hinauf, um sich die Verglasung und das Gewände, also die Einfassung, der frisch sanierten Bleiglasfenster anzusehen.

Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren hinweg wurden diese einzeln ausgebaut, in der Werkstatt von Glasermeister Maik Sabransky in Erfurt aufwendig restauriert und anschließend wieder eingesetzt. Maßwerke und Fugen wurden dabei von der Denkmalpflege Mühlhausen instand gesetzt. In der Zwischenzeit schützte ein Provisorium vor Wind und Wetter. Pünktlich zur Adventszeit sind nun alle Fenster auf der Südseite fertig.

Die floralen Motive in den Drei- und Vierpässen über den hohen Fenstern wurden ebenfalls erneuert. Foto: Alexander Volkmann

Seit vielen Jahren schon liege die Erneuerung der Fenster den Gemeindemitgliedern am Herzen, meint der Pfarrer. Zum Handeln gezwungen habe ein Sturmschaden vor zwei Jahren. Der Wind hatte die Scheiben eingedrückt. Regen lief dadurch innen entlang. Den anderen Fenstern drohte ähnliches Ungemach.

Nach der grundhaften Sanierung der Nikolaikirche vor zehn Jahren sei klar gewesen, dass die Fenster als nächstes in Angriff genommen werden müssten, sagt Begrich. Fünf Jahre habe es schließlich ab Antragstellung gedauert, das Projekt umzusetzen.

Beim Ausbauen hätten sich schon Teile der Verglasung aus dem Bleigerüst gelöst, erläutert Maik Sabransky, alles sei sehr desolat gewesen. Die meisten Glasscheiben habe er jedoch wiederverwenden können, doch die Arbeiten glichen einem Puzzle mit vielen Teilen. Aus etwa 1500 Fragmenten besteht allein eines der Fenster, das ein Teppichmuster aus mundgeblasenem Antikglas zeigt, wie der Fachmann erklärt. Die Nikolaikirche ist über 700 Jahre alt. Etwa 1880 wurde sie umgebaut, auch die Fenster wurden seinerzeit erneuert. Sabransky hat bereits an der Sanierung vieler Kirchenfenster in Mühlhausen mitgewirkt, darunter an der Marien-, der Divi-Blasii- und der Jakobikirche.

85.000 Euro kosteten die jetzigen Arbeiten, von denen das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 40.000 Euro trug, 12.000 Euro kamen vom Kirchenkreis. Die Kirchengemeinde selbst schaffte es, die restlichen 33.000 Euro selbst zu stemmen – vor allem dank vieler Spenden. „Ein ordentlicher Brocken“, wie der Pfarrer lobend feststellt.

Die Schäden an den Fenstern der Nordseite sind nicht zu übersehen. Foto: Alexander Volkmann

Allerdings sind damit noch nicht alle Wunden geheilt. Die Fenster an der Nordseite sind in einem ähnlich bedenklichen Zustand. Hier müssten vier kleine und drei große Fenster ersetzt werden. „Wir sind motiviert, auch hier unseren Beitrag leisten zu können“, sagt der Pfarrer. Die Finanzierung der Fenster scheine einigermaßen realistisch.

Abseits jeglicher Vorstellung dagegen dürften die Kosten für die Baumaßnahmen am Turm der Nikolaikirche zu liegen. Bei einer Befahrung im April 2016 stellten Sachverständige umfangreiche Schäden, wie Risse im Mauerwerk, fest. Das jetzt vorhandene Sicherungskorsett und die Wetterschutzverkleidung kann wohl noch etwa fünf Jahre bleiben. Danach müsste der Turm saniert werden. Die finanzielle Größenordnung dafür könnte die Möglichkeiten der Kirchengemeinde übersteigen, befürchtet der Pfarrer.