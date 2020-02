Neue Rollstuhlrampe am Bollstedter Schützenhaus

Die Bollstedter Schützen installierten in dieser Woche eine neue Rollstuhlrampe an ihrem Vereinshaus im Park. „Seit kurzem haben wir zwei mobilitätseingeschränkte Mitglieder, sie interessieren sich sehr für den Verein und unseren Sport“, sagt Vorstand Volker Meier. Noch vor einigen Wochen habe man die Rollstuhlfahrer in die Vereinsräume getragen. Das Mühlhäuser Unternehmen S&S, welches sich mit Schienenfahrzeugbau beschäftigt, stellte jetzt eine Rampe zur Verfügung.