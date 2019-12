Neue Unterkunft für Obdachlose in Mühlhausen geplant

Die Bedingungen im Obdachlosenheim in Mühlhausen, in der Wendewehrstraße, waren immer wieder kritisiert worden.

Eine neue Obdachlosenunterkunft strebt die Stadtverwaltung an – Wohncontainer sollen aufgestellt werden. Dass man diese Lösung favorisiert, hatte Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) bereits im Mai unserer Zeitung bestätigt. Die Bedingungen in der Wendewehrstraße 122 waren immer wieder scharf kritisiert worden. Nun soll direkt neben der derzeitigen Unterkunft die Städtische Wohnungsgesellschaft die Unterkunft in Containerbauweise errichten. Es sei das Praktikabelste. Der Standort habe sich bewährt. Obdachlosenheime sind normalerweise nur für den vorübergehenden Aufenthalt gedacht. Eine normale Wohnung wäre daher zu groß. Laut Sill spricht einiges dagegen, Obdachlosen einen Aufgang in einem Block anzubieten: „Die Wohnungen haben nicht den entsprechenden Zuschnitt.“