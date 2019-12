Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolaus belohnt Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Nikolaus der Stiftung Westthüringen war am Freitag wieder in sechs Kindergärten der Region unterwegs. Mit 200 Euro und einem Sack voller Süßigkeiten und Geschenke überraschte er auch die Unstrutspatzen in Horsmar (Foto). Es ist bereits das zehnte Jahr, in dem der Nikolaus der Stiftung unterwegs ist. Diesmal konnten sich die Kinder mit dem Thema „Meine persönlichen Helden“ bewerben. Die Hormarschen Kinder bastelten eine Mappe über die Abenteuer der Waldhelden. Fast jede Woche sind die Kinder mit ihren Erzieherinnen im Wald unterwegs.