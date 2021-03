Oberdorlaer quizzt am Samstag im TV

Oliver Schreiber aus Oberdorla ist am Samstag, 13. März, bei einer Quizsendung des MDR zu sehen. Bei „Quickie“ muss er Fragen beantworten, um ein Auto zu gewinnen. Nun wird sein Kampf um den Hauptpreis im Fernsehen ausgestrahlt. Der 37-Jährige hatte sich im Februar bei einem Radiosender für die Fernsehshow qualifiziert. Dort hatte er beim gleichnamigen Radioquiz „Quickie“ bereits 300 Euro gewonnen. Um bei der Fernsehsendung mit dem Hauptpreis nach Hause zu gehen, muss der Oberdorlaer zwölf Fragen richtig beantworten. Dabei sei er sehr aufgeregt gewesen: „Als ich auf dem Stuhl saß, habe ich alles vergessen.“ Ob Oliver Schreiber die Fragen am Ende doch noch gemeistert hat und den Hauptpreis gewinnen konnte, ist am Samstag, ab 19.50 Uhr beim TV-Sender MDR zu sehen.