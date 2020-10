Ökumenischer Gottesdienst in Heyerode abgesagt

Der Ökomenische Gottesdienst in Heyerode am Sonntag, 25. Oktober, fällt aus Sicherheitsgründen aus. Das teilte die Pfarrerin der Gemeinde, Christiane Apitzsch-Pokoj, mit. Aufgrund der hohen Coronainfektionszahlen halte sie es nicht für geraten, Menschen aus fünf verschiedenen Dörfern zu einem Gottesdienst einzuladen, so Apitzsch-Pokoj. Zu ihrer Gemeinde zählen Heyerode, Langula, Oppershausen und Kammerforst. Wann der nächste Gottesdienst abgehalten werden kann, steht noch nicht fest.