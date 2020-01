Mühlhausen. In Mühlhausen soll ab dem Frühjahr möglich sein, sein Kind über ein Online-Portal bis zum Frühjahr in einem der 22 Kindergärten anzumelden.

Online anmelden für den Kindergarten

Deutlich mehr digitale Angebote will die Stadtverwaltung den Mühlhäusern anbieten. Möglichst noch im ersten Quartal soll es möglich sein, sein Kind online für einen der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortsteilen anzumelden. Das kündigte im Gespräch mit unserer Zeitung Ann-Kristin Zabel an. Sie ist bei der Stadtverwaltung die Fachbereichsleiterin für Wirtschaft und Soziales.

Derzeit werden die Datensätze des Einwohnermeldeamts und der Kindertagesstätten miteinander angeglichen. Die ersten Abgleiche waren ernüchternd: unterschiedliche Schreibweisen der Namen der anzumeldenden Kinder, nicht gemeldete Umzüge und damit verschiedene Adressen. Eigentlich wollte man schon viel weiter sein, gesteht Zabel. Auf dem Kita-Portal kann das Kind für die Wunscheinrichtung angemeldet werden. Insgesamt gibt es in der Kreisstadt und in ihren Ortsteilen 22 Kindertagesstätten. Der Plan: Ist der Platz zum gewünschten Zeitpunkt nicht verfügbar, erfahren die Eltern auch, ab wann es einen freien Platz gibt. Es soll ein Ampelsystem installiert werden. „Mit dem neuen System erhalten wir als Verwaltung einen genauen Überblick über die Zahl der belegte Plätze in den Einrichtungen“, sagt Zabel. Sie weiß: In der Vergangenheit war der Verwaltung von Elternvertretern immer wieder vorgeworfen worden, zu wenig Plätze in den Kindereinrichtungen anzubieten. Nach Aussage der Verwaltung können die sechs verschiedenen Träger der Kindergärten das Kita-Portal nach ihren Wünschen erweitern. Mit Einführung des Kitaportals ist die Zeit der Kita-Card beendet. Bisher gaben Eltern diese Karte in ihrer Wunscheinrichtung ab. Damit sollten Doppelanmeldungen verhindert werden. Das Mühlhäuser Modell der Anmeldung nutzen auch die Städte Erfurt, wo allerdings nicht alle Kindergärten mitmachen, und Leipzig. Das Kita-Portal kostet die Stadt Mühlhausen nach Aussage der Verwaltung rund 7226 Euro pro Jahr. Der Vertrag wurde Ende 2019 für zunächst fünf Jahre geschlossen.