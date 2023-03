Pariser Flair kommt auf vielfachen Wunsch wieder zu 3K in Mühlhausen

Mühlhausen. „Pariser Flair“ war bereits 2021 zu Gast bei 3K in Mühlhausen und ist nun wieder zu erleben. Ihr Programm heißt: „It’s Showtime“.

„Pariser Flair“ ist am Freitag, 31. März, zu Gast in Mühlhausen beim Theater 3 K. „It’s Showtime“ heißt ihr Programm mit den schönsten Musicalhits und einer Prise Humor. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kilianikirche.

„Pariser Flair“ war bereits 2021 zu Gast bei 3K und ist nun auf vielfachen Wunsch wieder zu erleben. Diesmal haben Marie Giroux und Jenny Schäuffelen mit Joseph Schnurr Verstärkung mitgebracht. So werden eine Mezzosopranistin, eine Pianistin und ein Tenor Songs aus Cats, Phantom der Oper Les Misèrables und vielen anderen weltberühmten Shows präsentieren.

Kartenreservierungen unter Telefon: 03601/ 440937. Eintritt: 18 Euro (ermäßigt: 15 Euro).