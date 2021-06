Pekip-Kurs startet im Juli

An Eltern mit Kindern ab der sechsten Lebenswoche richtet sich der Pekip-Kurs in Bad Langensalza.

Das Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bad Langensalza will am 8. Juli wieder mit dem Prager-Eltern-Kind-Programm (Pekip) starten. Der Kurs umfasst acht Termine, jeweils mittwochs um 9.30 Uhr ist Beginn. Er richtet sich Eltern mit Kindern ab der sechsten Lebenswoche. Kosten: 68 Euro. Anmeldung sind nötig unter der Nummer 03603/ 891676.