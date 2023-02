Pfarrer aus Mühlhausen: Weisheit in Zeiten des Krieges

Marc Pokoj ist Pfarrer in Mühlhausen. Er widmet das Wort zum Tage dem Jahrestag des Ukraine-Krieges.

Vor Jahr und Tag begann der Krieg in der Ukraine. Auch wir haben seitdem tiefe Auswirkungen zu spüren bekommen. Menschen aus der Ukraine sind zu uns gekommen, wir spüren wirtschaftliche Folgen im Energiesektor und vieles mehr.

Marc Pokoj ist Pfarrer in Mühlhausen. Foto: Daniel Volkmann

Als Christen sind wir neu herausgefordert, unsere Haltung zu Krieg und Gewalt zu bedenken und Haltung zu beziehen. Unser Landesbischof zum Beispiel wendet sich klar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wer mit ihm darüber ins Gespräch kommen will, kann dies am 7. März um 18 Uhr in der Kirche in Ammern tun.

Was ist das Richtige? Um hier zur Klarheit zu gelangen, ist der heute neutestamentliche Lehrtext aus dem Jakobusbrief eine Hilfe: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden (Jak 1,5).

Ja, Weisheit ist gefragt. Dazu gehört die Bereitschaft zuzuhören, sein Gegenüber ernst zu nehmen, seine Sichtweise verstehen zu wollen. Dazu gehört seine Haltung begründen zu können und zu wollen. Unstrittig sollte sein, dass wir weiterhin geflüchteten Menschen helfen, sie aufnehmen, ihnen bei uns die Chance geben neu anfangen zu können.

Unstrittig sollte sein, dass wir Christen nicht uns eine Haltung aufzwingen lassen in unseren Gedanken, Worten und Werken, die nicht mehr dem Frieden dienen und eine Atmosphäre der Feindseligkeit noch verstärkt. Mit zwei Worten möchte ich schließen. Das eine ist aus der Bergpredigt Jesu, das andere von dem deutschen Philosophen Immanuel Kant. „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Mt 5,9), „Der Friede muss gestiftet werden, er kommt nicht von selber.“ (I. Kant)