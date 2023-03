Pfarrer Dominik Trost verlässt Struth

Struth. Dominik Trost war seit gut zehn Jahren katholischer Pfarrer für den Raum Struth. Was bewegt ihn zum Weggang?

Dominik Trost wird ab Sommer nicht mehr Pfarrer für den Raum Struth und Lengenfeld sein. Er wechselt nach Erfurt, wird dort Generalvikar des Bistums. Der Personalwechsel wurde am Mittwochmittag von Bischof Ulrich Neymeyr bekannt gegeben.

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 27. August, um 15 Uhr im Erfurter Dom wird Trost ins Amt eingeführt. „Es war eine schwere Entscheidung“, bekannte Trost am Mittwoch. Schließlich sei die Arbeit in Erfurt weniger eine mit der Gemeinde als vielmehr eine am Schreibtisch.

Trost ist aktuell Pfarrer von St. Anna mit den Kirchorten Effelder, Faulungen, Großbartloff, Hildebrandshausen, Lengenfeld unterm Stein und Struth.

2012 war Trost als 36-Jähriger nach Struth gekommen. Nun sollen die Annen-Wallfahrt am 23. Juli und das Jakobus-Fest eine Woche später seine letzten großen Auftritte in der katholischen Gemeinde St. Anna sein. Am 1. August beginnt die Arbeit in Erfurt.

Stelle für Struth und Lengenfeld ist ausgeschrieben

Der aus Günterode im Eichsfeld stammende Trost empfing 2002 im Erfurter Dom die Priesterweihe und trat seine erste Stelle als Kaplan in Niederorschel an. 2006 wechselte er in die Pfarrei St. Lorenz in Erfurt. Von 2012 bis 2020 war Trost als Pfarrer für Struth, Effelder und Lengenfeld/Stein zuständig. Seit 2021 ist er Pfarrer der im Rahmen der diözesanen Strukturreform neugegründeten Pfarrei St. Anna in Lengenfeld unterm Stein. 2016 bis 2022 wirkte Pfarrer Trost zusätzlich als Dechant des Dekanates Dingelstädt.

Wer Dominik Trost als Pfarrer nachfolgt, steht derzeit noch nicht fest. Trost geht davon aus, dass es nach seinem Weggang in der Region um Struth und Lengenfeld nahtlos weitergeht. Die Stelle wird ausgeschrieben.