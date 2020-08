Pfarrerin Apitzsch-Pokoj wechselt nach Langula

Die bisherige Mühlhäuser Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj wechselt an die Kirchengemeinde Langula / Kammerforst.

Mühlhausen. Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj verlässt den Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Mühlhausen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen verabschiedet Christiane Apitzsch-Pokoj aus dem Dienst. Die Pfarrerin wechselt in die Pfarrstelle Langula, Kammerforst und Oppershausen. Ihre Aufgaben übernimmt ihr Mann, Pfarrer Marc Pokoj. Das Ehepaar hatte sich die Stelle bisher geteilt.

Die Verabschiedung findet am Sonntag, 23. August, in der Georgii-Kirche in Mühlhausen statt. Sie beginnt um 14 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach lädt die Kirchengemeinde zu einem Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Interessierte Mühlhäuser sind willkommen, daran teilzunehmen, teilt Pfarrer Tobias Krüger mit.