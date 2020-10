Pflanzen aus Bad Langensalzas Apothekergarten

Im Apothekergarten neben dem Haus Rosenthal in Bad Langensalza werden am Samstag Heilpflanzen veräußert.

Bad Langensalza. Am Samstag haben Gartenfreunde die Möglichkeit, Heilkräuter aus dem Apothekergarten neben dem Haus Rosenthal in Bad Langensalza zu erwerben.

Pflanzenfreunde können am Samstag, 17. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr verschiedene Pflanzen aus dem Apothekergarten am Haus Rosenthal in Bad Langensalza gegen eine kleine Spende erwerben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, neige sich die Gartensaison dem Ende zu und auch die Bepflanzung im Apothekergarten werde winterfest gemacht.