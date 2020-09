Picknick mit Theater auf der Klosterwiese Anrode

Zu einem Picknick mit Theater lädt der Ortsteilrat Bickenriede am Weltkindertag ein. Am Sonntag, 20. September, wird die Theaterwerkstatt 3K ein Programm zeigen. Dazu können es sich Familien, Kinder und alle Interessierten auf einer Picknickdecke auf der Klosterwiese gemütlich machen, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Eintritt ist frei. Bei Regen fällt das Theaterpicknick aus.