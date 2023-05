Picknickkonzert im Unstrut-Hainich-Kreis

Kloster Zella. Das Mandolinenorchester „Eichsfeldia“ Struth zieht es wieder zum Musizieren ins Grüne. Es lädt daher zu einem besonderen Konzert ein.

Zu einem Picknickkonzert lädt das Mandolinenorchester „Eichsfeldia“ Struth ein. Beginn ist am Sonntag, 28. Mai, um 15 Uhr auf dem Grillplatz im Kloster Zella. „Traditionell zieht es uns wieder hinaus in die Natur, um bei schönem Wetter draußen zu musizieren“, heißt es in der Mitteilung. Die Musikerinnen und Musiker möchten mit den Zuhörern gemeinsam den Sommer begrüßen. Das Repertoire reicht von klassischen Werken bis hin zu modernen Titeln von heute.

Im Grünen können die Gäste bei Kaffee und Kuchen dem Orchester lauschen, das als seine Aufgaben die Förderung von Kunst und Kultur sowie die instrumentale Ausbildung von jugendlichen Nachwuchsspielern ansieht.