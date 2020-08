Landkreis. Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ist ab 3. August überwiegend in neuer Unform zu sehen.

Polizei jetzt in dunkelblauen Uniformen

Die Polizei bekommt neue Uniformen. Laut Mitteilung gehört zur neuen Ausstattung auch eine achteckige Mütze, bisher war sie rund. Mit dieser Uniform schließe sich die Thüringer Polizei dem sogenannten Nordverbund an.

Laut Polizei ist bis 2022 sowohl das Tragen der alten hellblauen, als auch der neuen dunkelblauen Uniform erlaubt. Ab Montag, 3. August, seien die Polizisten der Landespolizeiinspektion Nordhausen überwiegend in neuer dunkelblauer Uniform zu sehen, zu dem Bereich gehört auch der Unstrut-Hainich-Kreis.

Die neue Unform erinnert in Aussehen und Farbe an die amerikanischer Cops. In Hamburg und Bremen zum Beispiel gehören sie schon zum Alltagsbild.