Anrode. Lehramtsanwärter aus Nordthüringen üben sich in der Grundschule in Bickenriede in Praxis rund um das Thema Medien.

Praxiserfahrung für angehende Lehrer an der Grundschule Anrode

Das Schattenspiel, bei dem Anna, Emilia und Magdalena mitwirkten, war eines von sieben Projekten, die am Donnerstag in der Grundschule Anrode präsentiert wurden. Einen Tag lang übernahmen dort angehende Lehrer aus dem Seminarschulverbund Leinefelde die Anleitung der Schüler rund um das Thema Medien. Es wurden theoretische Erfahrungen in der Praxis ausprobiert. Film und Video, Hörspiel, Trickbox, Reportage und selbst das Programmieren standen auf dem Plan. Am Nachmittag gab es auch für die Eltern Gelegenheit, die Ergebnisse zu sehen. Insgesamt 42 Schulen gehören zum Leinefelder Studienseminar. Dass die Grundschule in Bickenriede ausgewählt wurde, hat auch mit der guten technischen Ausstattung mit mehreren digitalen Tafeln zu tun.