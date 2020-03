Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Preis-Skat bei der Feuerwehr in Struth

Der Förderverein der Feuerwehr Struth lädt am Samstag, 14. März, ab 13 Uhr, zu einem Preisskat in den Schulungsraum des Gerätehauses (An der Linde 4) ein. Mitspieler und Zuschauer sind herzlich willkommen, teilt Andreas Brandt für die Feuerwehr mit. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Die Startgelder in Höhe von zehn Euro pro Teilnehmer würden als Gewinne ausgespielt.