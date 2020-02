Premiere für die Oberdorlaer Tanzmariechen

Seit 44 Jahren wird in Oberdorla Fasching gefeiert. Nach einem Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr ist der Verein um 20 auf nun 90 Mitglieder gewachsen. Vor allem viele Kinder zwischen vier und elf Jahren gehören zu den Neuen. Sie trainieren bei Antje Breitbarth und Tina Karmrodt. „Der Tag, den wir erstmals organisiert hatten, hat sich damit gelohnt“, sagt Andreas Kämmerer. Er ist seit 2017 der sechste Präsident des Oberdorlaer Carneval-Vereins (OCV), und freute sich über ein ausverkauftes Haus Vogtei.

Fester Programmpunkt sind die Galaxygirls, laut Sitzungsmoderator Heiko Karmrodt „die schönsten Mädchen aus der Vogtei“. Foto: Claudia Bachmann

Auf der Bühne der großen Prunksitzung am Samstag standen dagegen Lotte Naumann, Rosalie Böhm und das Küken, Emma-Sophie Ehrke als Tanzmariechen. Neues probierten auch Luisa Gadesmann und Nele Betzold, die zu Ed Sheerans „Photograph“ tanzten. Ihre Premiere in der Vogtei erlebten auch die Tanz-Damen des Flöher Kirmes- und Karnevalvereins aus Südthüringen, aus Floh-Seligenthal.

Alte Bekannte sind dagegen die Galaxygirls, laut Moderator Heiko Karmrodt, „die schönsten Mädchen der Vogtei“, und Gerhard Prothmann. Er ist seit 1994 dabei, kam in diesem Jahr als Eremit vom Heißen Stein und hielt seine von Bundes- und Landespolitik geprägte Bütt. Sein Vorschlag für Thüringen: „Die Sahara-Koalition – schickt sie alle in die Wüste“.

Show- und Gardetänze sowie Büttenreden und Sketche gab es am Samstagabend im ausverkauften Saal der Gaststätte Nottertal in Körner zu erleben. Gesang zur Gitarre zelebrierten Tobias Hegewald und Jannik Hoffmann – ihr Erstauftritt in Körner. In der Bütt standen Margret Dorl und Gisela Fischer. Dorl nahm als Zofe im Britischen Haus den „Brexit“ unter die Karnevalslupe, Fischer betrachtete als Seniorin humorvoll das das Älterwerden.

Die Tanzformationen des KCV glänzten zur Sitzung in Körner. Foto: Daniel Volkmann

Ebenfalls im Programm das 24-köpfige Kinderballett sowie das Teenie und Gardeballett. Die Körnerschen Karnevalskirschen zeigten einen Showtanz zu heißen Sambarhythmen. Tanzmariechen Pauline Fischer begeisterte mit ausgefeilter Akrobatik.

Mit dem Nachwuchs gibt es in Körner keine Probleme. Der Verein hat 60 Mitglieder von 6 bis 62 Jahren, sagte KCV-Präsident Torsten Fischer. Ihr aufwendiges Programm zeigen die Karnevalisten sechs Mal, darunter auch bei Gastauftritten in Grabe und Freienbessingen.

Im Kulturhaus Ammern wird seit der Gründung des ACC 1979 mit großem Programm gefeiert. Dafür stehen die derzeit 144 Mitglieder im Alter von 6 bis 70 Jahren mit ihrem wortgewandten Sitzungspräsidenten Hartmut Meyenberg und den Vereinsvorsitzenden Marcus Goldscheck und Gundula Schäfer. Auch im Show-und Gardetanz ist der Verein sehr gut aufgestellt mit derzeit rund dreißig jungen Damen im Teenieballett sowie in der großen Garde. Der voll besetzte Saal begrüßte das Regentenpaar Claudia I. und Harald I. – Landrat Harald Zanker (SPD) mit seiner Frau Claudia und das Kinderprinzenpaar Vivien I. und Jacques I.

Ein herausragender Auftritte in Ammern: Die Unstrut-Bärchen mit Ausschnitten aus „König der Löwen". Foto: Klaus Dreischerf

Den Reigen in der Bütt eröffnete Marie Fongern aus Reiser, die als geplagtes Kind sehr wortgewandt aus ihrem ach so schwerem Leben als Kind in der Familie zu Hause klagte. Als „Ammerscher Depp“ berichtete Lutz Seidenstücker von seiner Last mit seiner Frau. Als geplagtes Schulkind kam Birgit Komenda daher.

Für Stimmung sorgten auch die „Unstrutspatzen“ und die ACC Liveband. Besonders hervorzuheben waren die Darbietungen der Tanzformationen, die unter anderem Ausschnitte des Musicals „König der Löwen“ zeigten. Tanzmariechen Jessica Neumann glänzte mit ihren akrobatischen Einlagen.

Lacher erntete die Persiflage über den „Goldrausch an der Unstrut“ mit kuriosen Funden, die sich am Ende als wertlos entpuppten. Abschließender Höhepunkt war das Männerballett.