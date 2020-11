Feiern Hauptgrund für Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Unstrut-Hainich-Kreis gilt seit einigen Tagen nicht mehr als Corona-Riskogebiet, weil die Ansteckungsrate der jeweils letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner auf unter 50 gesunken ist. Das Infektionsgeschehen bleibt aber nahe an dem kritischen Wert. Unsere Zeitung beantwortet einige der oft gestellten Fragen zur Pandemie. Die meisten Angaben stammen vom Landratsamt.

Warum kursieren teils sehr verschiedene Infektionszahlen?

Die zuverlässigste Quelle, auf die sich auch unsere Zeitung bezieht, ist die Internetseite des Landratsamts. Erreichbar sie unter www.unstrut-hainich-kreis.de mit einem Klick auf das Corona-Symbol. Dort gibt es einen Gesamtüberblick und tagesaktuelle Werte vom Gesundheitsamt und vom Robert-Koch-Institut. Abweichende Werte auf anderen Internetseiten können zum Beispiel auftauchen, wenn zu verschiedenen Uhrzeiten aktualisiert wird oder andere Daten-Quellen benutzt werden. Verantwortlich dafür sind die Seitenbetreiber.

Wie hat sich die Pandemie im Kreis entwickelt?

Die erste Infektion wurde am 17. März gemeldet. Die erste Welle begann Anfang April – bis 15. stiegen die Zahlen auf bis zu 44 akut Infizierte. Ab Mitte Mai war die Zahl dann einstellig, am 20. Juli gab es gar hier keinen Infizierten mehr. Bis Mitte Oktober blieben die Fallzahlen erneut einstellig, dann erreichte die zweite Welle auch den Kreis. Mit 79 akuten Infektionen und über 300 Menschen in vorsorglicher häuslicher Quarantäne wurde am 23. Oktober ein Höchstwert die Inzidenz stieg über 50 – Risikogebiet! Seitdem blieben die Zahlen auf ähnlichem Niveau. 288 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie im Kreis infiziert, 213 gelten als genesen, vier starben mit Corona.

So haben sich die Corona-Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis seit März entwickelt. Foto: Andreas Wetzel / Quelle: Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis

Wie ist die aktuelle Lage?

Am Mittwoch gab es 69 akute Fälle, darunter 17 neue. 13 Menschen wurden neu als genesen registriert. 381 waren in häuslicher Quarantäne. Deutlich angestiegen ist die Zahl der stationär behandelten Patienten. Jetzt sind es vier, lange Wochen waren es maximal zwei, zuletzt nur noch einer.

Wo liegen Infektionsschwerpunkte?

Es gibt aktuell keine mehr. Zuvor gab es kleinere Herde wie Pflegeheime oder Kindergärten. Die Kirmes in Höngeda war mit über 30 Fällen der größte Hotspot, am Gymnasium Großengottern gab es neun Fälle gleichzeitig. Inzwischen verteilen sich die Infizierten über das gesamte Kreisgebiet. Detaillierte Wohnorte werden wegen des Persönlichkeitsschutzes vom Kreis nicht genannt.

Wo haben sich Betroffene angesteckt?

Private Feiern sind laut Gesundheitsamt mit Abstand der häufigste Anlass, daher die breitere Streuung der Fälle. Auch Urlaubsrückkehrer sind häufig infiziert.

Lassen sich Infektionsketten bei so hohen Zahlen noch nachvollziehen?

Während andernorts bis zu 70 Prozent der Fälle als nicht mehr rückverfolgbar gelten, schaffe man es im Kreis meist, hieß es vom Gesundheitsamt. Aber die sogenannten diffusen Fälle nähmen auch hier zu. Bleibe die Kette unklar, steigen die Anordnungen für häusliche Quarantäne. Die Behörde komme allerdings auch an die Grenze ihrer Belastbarkeit.

Wie viele Menschen arbeiten im Gesundheitsamt an der Corona-Bekämpfung?

Der gesamte Fachdienst hat 40 Beschäftigte, von denen jetzt gut 30 mit Corona zu tun haben. Fünf weitere wurden aus anderen Ämtern hinzugezogen. Das Angebot der Stadt Bad Langensalza, fünf Beschäftigte abzustellen, sei willkommen, sagte der Landrat. Ziel sei, einen Personalpool aufzubauen, der das Amt längerfristig absichere. Auch bei der Bundeswehr wurde wieder um Hilfe nachgefragt. Die Verstärkung sei nötig, um die viele, teils sehr stressige Arbeit auch am Wochenende sowie Urlaub und Krankheitsausfälle kompensieren zu können.