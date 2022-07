Projektträger lädt ein zur Besichtigung der B-247-Baustelle im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Bei Bollstedt wird es am 9. Juli einen Tag der offenen Baustelle geben, wo die Baufirmen Fragen zum Großprojekt beantworten.

Zu einem Tag der offenen Baustelle an der Bundesstraße 247 lädt die Firma Via Mühlhausen Thüringen ein. Das Unternehmen ist für den Bau und den Betrieb der Ortsumgehungen zuständig. Am Samstag, 9. Juli, stehen die Baufirmen von 11 bis 17 Uhr Rede und Antwort. Treffpunkt ist der Bahnübergang an der Landesstraße 2099 zwischen Bollstedt und Höngeda. Für Parkplätze und Bewirtung werde gesorgt. Barrierefrei ist die Baustelle nicht.