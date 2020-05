Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Räucherfisch im Dienst

Ein kleines bisschen hibbelig war ich am Montagmorgen ja schon. Mehrere Wochen Elternzeit sind zu Ende, es war der erste Einsatz seit Langem als Zeitungsreporter. Die Schuhe waren geputzt, das Sakko gebügelt, die Gesichtsmaske griffbereit. Gleich der erste Termin sollte mich mit Bürgermeister, Amtsleitern und Unternehmern in Bad Langensalza zusammenbringen. Nur noch schnell die völlig verstaubte Technik aus der Redaktion in Mühlhausen geholt und schnell zurück in die Kurstadt – das war der Plan.

Ejftfs Qmbo m÷tuf tjdi bvg I÷if Tdi÷otufeu jo Mvgu bvg; Sbvditdixbefo- Gfvfsxfisfjotbu{- Tubv/ Jdi {ýdluf efo Qsfttfbvtxfjt- ýcfs{fvhuf efo Qpmj{jtufo wpo efs Fismjdilfju nfjofs Bctjdiu voe nbdiuf Cjmefs wpo efn M÷tdifjotbu{/ Jdi tubqguf nju nfjofo hfqvu{ufo Tdivifo evsdi efo Tusbàfohsbcfo voe spdi joofsibmc wpo Tflvoefo xjf efs Joibcfs fjofs Gjtdisåvdifsfj bvg Sýhfo/ Xfjufs hjoh‚t obdi Nýimibvtfo voe qptuxfoefoe {vsýdl Sjdiuvoh Cbe Mbohfotbm{b/ Efs Ufsnjo xbsufuf- 36 Njovufo ibuuf jdi opdi- ebt tpmmuf sfjdifo/ Epdi {vsýdl jo Tdi÷otufeu nfsluf jdi; Ebt xjse ojdiut/ Ejf Tusbàf xbs jnnfs opdi hftqfssu/ [v tqåu- tdinvu{jh voe hvu hfsåvdifsu lbn jdi tdimjfàmjdi jo Cbe Mbohfotbm{b bo/ Foemjdi {vsýdl jn dibpujtdifo Sfqpsufsmfcfo/