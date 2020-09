Ramelow kritisiert Adib-Verkauf und Conti-Schließung

Mit Blick auf den Verkauf des Landwirtschaftskonzerns Adib in Bad Langensalza an eine Tochter der privaten Aldi-Stiftung hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein Gesetz angekündigt, das Spekulationen mit Ackerland verbieten soll. Die Nutzung von Land solle dabei künftig an landwirtschaftliche Betriebe gebunden sein, sagte Ramelow am Freitag beim Jahresempfang des Kreisverbandes der Partei Die Linke im Puschkinhaus.

