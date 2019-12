Ratssitzungen künftig papierlos

Unterlagen für Sitzungen des Gemeinderates im Südeichsfeld sollen dessen Mitgliedern ab kommendem Jahr nur noch digital zur Verfügung stehen. Damit vereinfache man die Übermittlung, spare Papier und entlaste die Verwaltung, so die Begründung von Bürgermeister Andreas Henning (parteilos). Am Dienstag beschloss der Gemeinderat die Anschaffung und Einrichtung der notwendigen Technik.

16 Gemeinderäte bekommen IPads, die mit jeweils 60 Euro jährlich über fünf Jahre aus der Aufwandsentschädigung finanziert werden. Danach gehen die Geräte ins Privateigentum über. Sitzungsunterlagen werden künftig nur noch per E-Mail verschickt. Die Räte haben auch Zugriff auf ältere Dokumente über einen Server der Gemeinde. Vier Gemeinderäte verzichten auf die Anschaffung der neuen Technik und nutzen stattdessen eigene Computer. Ein Zugriff auf das Archiv ist damit jedoch nicht möglich. Zwei weitere IPads werden für die Gemeindeverwaltung angeschafft, seines kauft sich der Bürgermeister selbst. Für die Geräte des Herstellers Apple habe man sich aus Sicherheitsgründen entschieden, heiß es.

Damit gehört die Gemeinde Südeichsfeld zusammen mit der Stadt Bad Langensalza zu den Vorreitern im Unstrut-Hainich-Kreis, was die Digitalisierung der Kommunalparlamente angeht. Der Stadtrat der Kurstadt stellt ab 1. Januar ebenfalls um. Für Räte und Ortsteilbürgermeister wurden bereits IPads angeschafft. Beschlussvorlagen, Pläne und Berichte gibt es fortan nur noch in begründeten Einzelfällen in Papierform.

Die Digitalisierung bringt für Bad Langensalza auch einen deutlichen Gewinn in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Ratsinformationssystem (https://badlangensalza.ratsinfomanagement.net/startseite) stehen Einladungen, Termine, Gremienbesetzungen und öffentliche Sitzungsunterlagen der Bevölkerung schon zu dem Zeitpunkt zur Verfügung, an dem sie auch die Räte erhalten, also meist mehrere Tage vor den Sitzungen. Für Städteräte gibt es einen passwortgeschützten nicht öffentlichen Bereich.

Kleinere Gemeinden hinken deutlich hinterher und setzen weiter auf Papierform. Ähnlich sieht es im Kreistag aus. Der Unstrut-Hainich-Kreis stellt zwar den Kreistagsmitgliedern Unterlagen digital bereit, aber für die Öffentlichkeit gibt es nur ein paar allgemeine Angaben zum Kreistag selbst und die nächsten Sitzungstermine.

Mühlhausens Verwaltung hatte die Anschaffung von Tablets in den Haushalt 2019 geschrieben. Der Stadtrat entschied sich jedoch dafür, die eingeplanten 10.000 Euro lieber für die Anschaffung von externen automatischen Defibrillatoren (AED) auszugeben.