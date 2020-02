Rechnungshofbericht hat erste handfeste Konsequenzen

Schließung des Schullandheims, Auflösung des Bürgerservices, verstärkte Rückforderungen von Geld beim Unterhaltsvorschuss: Der Bericht des Landesrechnungshofs über die Finanzen des Unstrut-Hainich-Kreises hat erste handfeste Konsequenzen. Das geht aus einem Schreiben des Landrats an die Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Doch seit Vorlage des Berichts vor einem Jahr sei noch mehr passiert, betonte Landrat Harald Zanker (SPD).

Er tritt damit auch Äußerungen einiger Kreistags-Fraktionschefs entgegen, die eine zu schleppende Aufarbeitung des Rechnungshof-Berichts beklagt hatten. So habe er im November im Kreisausschuss einen ersten Überblick gegeben, sagte Zanker. Und nach dem ersten Zwischenbericht ans Landesverwaltungsamt im Januar soll Anfang März der nächste abgeschickt und an dem Kreistag übergeben werden. Am 16. März soll der aktuelle Stand der Aufarbeitung des Rechnungshof-Berichts öffentlich im Kreisausschuss vorgestellt werden.

Dann solle auch ein Vertreter der externen Beratungsfirma Rödl und Partner die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Landratsamt vorstellen, die im Juli 2019 begann. Umfassend geprüft werden sollten dabei die Aufgabenverteilung, Abläufe und die Personalsituation im Landratsamt, auch im Hinblick auf Kosteneinsparung.

In dem Schreiben an die Aufsicht vom Januar räumt Zanker ein, dass der Rechnungshofbericht „leider eine Vielzahl von Mängeln und Schwachstellen benannt hat.“ In der Verwaltung sei dadurch die Erkenntnis gereift, „dass nur durch ein grundlegendes und konsequentes Verwaltungshandeln eine Umkehr vollzogen werden kann“. Das sei „trotz der Anerkennung der Richtigkeit der Feststellungen und Hinweise des Thüringer Rechnungshofs nicht sofort und zugleich umfassend und abschließend leistbar“. Er sei für weitere Hinweise der Aufsicht offen, etwa zu den Prioritäten. Auch mehrere Kreistags-Fraktionschefs hatten betont, dass ein grundlegendes Umsteuern in der Verwaltung Zeit brauche.

Die Schließung des Schullandheims auch nach der Winterpause war aus Sicht Zankers unumgänglich. Einerseits herrsche dort erheblicher Sanierungsbedarf von rund drei Millionen Euro, andererseits schrieb die Einrichtung ein Defizit von zuletzt 400.000 Euro im Jahr 2019. Zudem ist der Betrieb eine freiwillige Aufgabe.

Der Bürgerservice, der auch mobil im Kreis unterwegs war, bestand einst aus 16 Vollzeitstellen und kostete rund 800.000 Euro im Jahr. Er wird auch mangels Bedarf schrittweise aufgelöst. Der mobile Service werde vorerst bis Ende 2021 mit drei Beschäftigten fortgeführt.

Die verstärkte Rückforderung von Unterhaltsvorschuss soll durch eine Spezialisierung erfolgen. Statt der Kreiskasse sollen Mitarbeiter des Jugend-Fachbereichs vom Kreis vorgestrecktes Geld bei säumigen Unterhaltspflichtigen eintreiben. Bis zu 300.000 Euro pro Jahr könnten die Mehreinnahmen betragen.

Weitere Sparvorschläge soll das Haushaltssicherungskonzept enthalten. Der Landrat will es in Kürze dem Kreistag übergeben, der es mit dem Haushalt beschließen muss – beides ist für 9. März vorgesehen.

Im Haushaltsentwurf 2020 finden sich weitere Hinweise auf Veränderungen, etwa größere Investitionen in die IT-Technik im Landratsamt. Dass die Verwaltung hier ganz erheblichen Nachholbedarf hat, auch das hatte der Rechnungshof kritisiert.

Harald Zanker sieht den Rechnungshof-Bericht mit seinem verheerenden Gesamturteil trotz seiner schriftlichen Bekenntnisse nach wie vor auch kritisch: „Wir sind als Verwaltung analog, unsere Technik ist uralt“, gibt er den Prüfern zum Beispiel recht: „Aber das ist auch eine Folge des Sparens um jeden Preis“, das dieselbe Behörde gleichzeitig von ihm fordere.

Auch atmosphärisch wolle er einiges ändern, um mehr Vertrauen zwischen dem Kreistag und der Verwaltung mit ihm an der Spitze zu schaffen, sagte Zanker: „Ich weiß, dass ich mich ändern muss, den Kreistag mehr mitnehmen muss und ich will das auch.“ Der Rechnungshof hatte allen drei Beteiligten die Verantwortung für die Dauer-Finanzkrise des Kreises zugeschrieben. Und kam zum Ergebnis, dass angesichts der jahrelangen Versäumnisse nur noch ein externer Beauftragter helfen könne.

Die von ihm neu eingeführten, regelmäßigen Runden mit den Kreistags-Fraktionschefs seien ein Baustein zur besseren Zusammenarbeit, mehr Information ein weiterer: „Aber das muss auch angenommen werden. Es gibt nicht nur eine Bringepflicht von mir, sondern auch eine Holpflicht beim Kreistag“, sagt Zanker. Ein fairer Umgang und die Weitergabe von Informationen in die Fraktionen hinein seien nötig. Zumal die Arbeit im Kreistag, wo es seit der Wahl 2019 etliche neue Mitglieder und keine erkennbaren Mehrheiten mehr gibt, schwieriger geworden sei.