Ein Teil der Nägelstedter Kirmesgesellschaft. Zwei Strohpuppen machen am Ortseingang Werbung für die Kirmes.

Nägelstedt freut sich über einen Rekord an Kirmespaaren

Nägelstedt. Drei Tage lang kann Nägelstedt nach der Corona-Pause wieder sein Kirchweihfest feiern. Die Kirmesgesellschaft verzeichnet sogar Zulauf.

Nach zwei Jahren Pause wird vom 23. bis 25. September in Nägelstedt wieder große Kirmes gefeiert – und das mit einer Rekordzahl an Kirmespaaren. „Sonst waren es immer um die 17 Paare. In diesem Jahr sind es erstmals 23“, berichtet Maurice Bergmann. Er ist seit drei Jahren Kirmesvater. Doch auch für ihn ist es wegen der vergangenen Corona-Jahre die erste richtige Kirmes.

Für die Kirmesgesellschaft, die beim Dorfkulturverein Nägelstedt angesiedelt ist, geht es bereits am Mittwoch, 21. September, mit dem Aufbau des Festzeltes los. Das steht in diesem Jahr etwas versetzt, weil an der bisher üblichen Stelle im Merxlebener Weg jetzt der neue 24-Stunden-Markt steht. Der Kirmesfreitag, 23. September, beginnt mit dem Fackelumzug, einem ersten Ständchen im Unstruttal und Disco im Festzelt.

Jeder Nägelstedter bekommt ein Ständchen

Am Samstag, 24. September, geht die Kirmesgesellschaft von Haus zu Haus, um jedem Nägelstedter ein persönliches Ständchen zu bringen. „Das ist zusammen mit dem Kirmestanz am Abend ein tagfüllendes Programm“, sagt Maurice Bergmann.

Aber auch der Sonntag, 25. September, verspricht vielfältig zu werden. Nach dem Gottesdienst und der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal startet der Frühschoppen mit anschließender Versteigerung der Kirmesfahne und Kirmesbeerdigung. „Die Fahne wird jedes Jahr neu und von Hand bemalt“, erläutert der Kirmesvater. Die Höhe der Versteigerungssumme lag in den Vorjahren immer bei etwa 1000 Euro. Das Geld komme der Kirmesgesellschaft zugute.

Zum Schluss stehen die Kinder im Fokus. Zur Kinderkirmes am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr gibt es Musik, eine Hüpfburg und ein buntes Programm.