Schau der herausragenden musikalischen Talente

Die Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich und die Stadtkirche St. Servator in Schlotheim boten den Gymnasiasten beider Städte die Bühne für ihre Weihnachtskonzerte. Sowohl die Kirche als auch der Saal waren voll besetzt. „Wir hätten 700 Karten verkaufen können, in der Kulturstätte gibt es aber nur 423 Sitzplätze, also haben wir vorrangig die Familien unserer Chorkinder bedient“, sagt Ingolf Jaritz, der stellvertretende Leiter des Tilesiusgymnasiums.

Weihnachtskonzert des Seilergymnasiums Schlotheim: Mit ihren Solodarbietungen auf der Flöte konnte sich Josephine Meynberg-Clemens auszeichnen. Foto: Klaus Dreischerf Mit der Gestaltung der Weihnachtsgeschichte hatten sich Schlotheims Zehntklässler etwas Neues einfallen lassen. Eingebettet in verschiedene klassische Weihnachtslieder, die der Schulchor vortrug, verlegten sie diese Ereignisse von vor 2000 Jahren ins Heute und eruierten, welche Schlagzeilen in der Presse Jesu Geburt heute verursachen würde. Die Erkenntnis: Es ist ein Wunder, dass eine Jungfrau ein Kind geboren habe, ein wahrhaft göttliches Ereignis. Mit seinem Spiel auf der Trompete wusste Seilergymnasiast Hugo Ludwig, begleitet von Peggy Prehl am Klavier, zu begeistern. Foto: Klaus Dreischerf Ein besonderer Höhepunkt war wieder die Musik der „Boomwhacker“, gespielt von den Schülerinnen der Klassen 6a, 6b, 8a und 12 unter Leitung von Musiklehrerin Peggy Prehl. Alles in allem war es von allen anderen Mitwirkenden ein sehr gutes Spiegelbild der Leistungen im Fach Musik der Schüler dieses Gymnasiums, so von Josephine Meynberg-Clemens (Flöte), Jona Müller und Paulina Scheer (Gesang) und Hugo Ludwig (Trompete). 150 Schüler des Tilesiusgymnasiums Mühlhausen gestalteten im Saal der Kulturstätte Schwanenteich am Mittwochabend ihr Weihnachtskonzert. Dazu kamen 20 Bläser des Orchesters der Kreismusikschule unter der Leitung von Torsten Müller. Zusammengestellt wurde das Programm von Musiklehrerin Annett Groß. Sie hatten herausragende Sänger wie Michelle Fabian und Nils Krause, aber auch tolle Instrumentalisten wie Lucas Mier, Jacob Götting, Richard Murk und Sebastian Meißner aufzubieten. Nils Krause übernahm gleich mehrere Rollen, war Teil des Chores der Siebent- bis Zwölftklässler, setzte zwei Lieder neu, schrieb das Arrangement für ein Weihnachtsmedley und übernahm selbst das Dirigat – einer der Höhepunkte des knapp zweistündigen Programms. Schulleiter Udo Penßler-Beyer zeigte sich „auch beim zehnten Weihnachtskonzert für mich als Schulleiter begeistert von den Talenten unserer Schüler“, die vor und nach dem Unterricht das Programm erarbeiteten. Geprobt wurde auch auf Burg Bodenstein, wo man Ende November im „Trainingslager“ war. Dort gab es den Platz für die 70 Sängerinnen und Sänger des Chors der Klassen 7 bis 12. Sie werden am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien noch einen weiteren Auftritt mit diesem Programm haben: Dann werden ehemalige Lehrer in der Schule zu einer Feier erwartet.