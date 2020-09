Schüler helfen im Bad Langensalzaer Kindergarten

Das Team des Awo-Kindergartens „Haus Kinderland“ in Bad Langensalza ermöglicht am thüringenweiten Schülerfreiwilligentag (17. September) Einblicke in die pädagogischen Abläufe. Die bereits angemeldeten Schüler begleiten und unterstützen die Erzieherinnen beim ihrem Tagesablauf, spielen mit den Kindern, helfen bei der Essensversorgung und können sich an kleinen Gartenarbeiten und Reparaturen beteiligen, heißt es vom Awo-Landesverband Thüringen. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Schülerfreiwilligentag diesmal etwas kleiner aus. Die Awo Thüringen nimmt seit 2008 am Schülerfreiwilligentag teil. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag von der Thüringer Ehrenamtsstiftung.