Schüler und Eichelhäher helfen beim Aufforsten im Mühlhäuser Stadtwald

Schüler der neunten Klassen des Evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen, Leonore Schödl, Svenja Schmidt, Barbara Markiewicz (von links), sammelten am Freitag Eicheln im Mühlhäuser Stadtwald. Die Samen sollen in speziellen Kästen im Wald verteilt, wo sie vom Eichelhäher als Winternahrung aufgenommen und wiederum verteilt werden. Weil der Vogel nicht alles fressen kann und manchmal ein Lager vergisst, entstehen daraus neue Bäume.

Die Schüleraktion bildete den Abschluss der Projektwoche zum Thema „Fake News“ und Teil der Wiederaufforstung des vom Klimawandel geschädigten Waldes. Auch der Klimawandel wird gelegentlich als Unwahrheit geleugnet.