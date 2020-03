Schulnetzkonzept steht, Kooperationen müssen geplant werden

Auch wenn zur Zeit alle Schulen geschlossen sind: Das neue Schulnetzkonzept des Unstrut-Hainich-Kreises steht. Der Kreistag hatte das umfangreiche Papier, das bis 2026 gilt, in seiner letzten Sitzung ohne Gegenstimmen beschlossen. Lediglich zwei Abgeordnete der FDP enthielten sich. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Somit wird, wenn alle darin enthaltenen Prognosen zu den Schülerzahlen zutreffen, in den kommenden fünf Jahren keine Schule im Kreis geschlossen. „Das ist eine große Sache für den Kreis“, sagte Tino Gaßmann (Grüne), der den Erhalt aller Standorte hervorhob. Immerhin gebe das Konzept nun Sicherheit für gut 10.000 Schüler an allen allgemeinbildenden Schulen und auch für deren Eltern.

Allerdings müsse man jetzt auch vorausblickend handeln. Der prognostizierte Rückgang der Schülerzahlen in Nordthüringen bis 2040 um rund ein Fünftel erfordere, in den nächsten Jahren dort Kooperationen auf den Weg zu bringen, wo Schulen unter die kritische Grenze schrumpfen könnten. Für Schlotheim und Körner zeichne sich bereits eine Campuslösung mit Grund-, Regelschule und Gymnasium ab, ebenso im Südeichsfeld. „Es darf jetzt keinen Stillstand geben“, mahnte Gaßmann.

Auch Jonas Urbach (CDU) freute sich über den Erhalt aller Standorte: „Die Lücken, die frühere Schließungen in den Gemeinden hinterlassen haben, sind heute noch spürbar“, sagte er. Ein Zusammengehen von Standorten könne eine Lösung sein, aber das Ziel sei, dass Schulen „so lange wie möglich eigenständig bleiben“.

Jens Kunze (AfD) meinte, für alle Schulen müsse künftig eine effiziente Investitions- und Kostenplanung gemacht werden. Alexander Kappe (FDP) versteht die Freude über den Erhalt aller Standorte – einerseits. Andererseits sieht er „in dem Konzept keine Perspektivplanung, sondern eine Zementierung der Zustände“, auch mit Blick auf den klammen Haushalt des Kreises. Kleine Schulen bräuchten „überproportional viel Lehrer, die wir nicht haben“. Bei Kooperationen müssten Lehrer mehr zwischen den Standorten hin- und herfahren. Zudem müssten auch die zwölf Schulen in freier Trägerschaft im Konzept künftig mehr mit betrachtet werden, mahnte er an.

Drei Schulen stehen wegen geringer Schülerzahlen auf wackligen Beinen

Landrat Harald Zanker (SPD) entgegnete: „Wir zementieren nichts!“. Der Netzplan, der eine gute Grundlage für die kommenden Jahre sei, werde regelmäßig fortgeschrieben und aktuellen Entwicklungen angepasst. Mit Schulschließungen spare man kein Geld, weil der Schülertransport erhebliche Ausgaben verursache, bis hin zur nötigen Anschaffung von Bussen. Schulstandorte stärkten auch den ländlichen Raum. „Aber die Schulen müssen künftig mehr kooperieren“, sagte Zanker. Der Schulnetzplan war im November in den Kreistag eingebracht worden. Zwischenzeitlich wurden auch die Schulen dazu angehört. Mittelfristig auf wackligen Beinen stehen die Grundschulen in Körner und in Lengenfeld/Stein sowie das Gymnasium in Schlotheim, hält das Konzept fest. Die Lösung für sie wird in Schulverbünden gesehen. Denn der Betrachtungszeitraum des rund 300 Seiten starken Papiers geht bis 2034/35 und damit weit über den fünfjährigen Planungszeitraum hinaus.

Demnach erreicht die Grundschule in Lengenfeld ab dem Schuljahr 31/32 wird die im Thüringer Schulgesetz festgeschriebene Mindestzahl von 60 Schülern in den vier Klassenstufen nicht mehr. In Körner ist das bereits zwei Jahre zuvor der Fall. Für das Südeichsfeld wird von der Kreisverwaltung bis Mitte des kommenden Jahrzehnts empfohlen, zwischen Grundschule und der Staatlichen Gemeinschaftsschule Südeichsfeld in Heyerode eine Kooperation einzugehen. Eine Lösung wäre das auch für die Grundschulen in Körner und Schlotheim. Das Gymnasium in der Seilerstadt könnte perspektivisch mit der örtlichen Regelschule eine Gemeinschaftsschule bilden.