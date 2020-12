Schwerer Neustart für Mühlhäuser Hotel

Der Neujahrsempfang des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) im Januar dieses Jahres sei ein riesiger Erfolg gewesen, resümieren Andreas Schreiber und Hermann Klöppner, die beiden Leiter des Kreisverbandes Unstrut-Hainich. Ungezwungene Gespräche in kulturellem Rahmen – rund 500 Gäste kamen ins Hotel Stadt Mühlhausen. Entsprechend groß sei die Nachfrage für den Neujahrsempfang 2021, und das nicht nur unter den rund 300 Mitgliedsunternehmen. Doch die eigentlich für den 15. Januar geplante Veranstaltung muss aufgrund der Corona-Maßnahmen verschoben werden.

Auf ein Datum legt sich der BVMW noch nicht fest, jedoch auf den Veranstaltungsort. Nach 25 Jahren im Audimax des Berufsschulzentrum habe man mit ersten Neujahrsempfang im Hotel Stadt Mühlhausen gute Erfahrungen gemacht, meint Schreiber. Er lobt das Haus als guten Ort für geschäftliche Veranstaltungen – zumal den einzigen mit so viel Platz. Die Logistik stimme: Parkplätze im Umfeld und die Möglichkeit, nach der Veranstaltung direkt im Haus übernachten zu können.

Doch die Wiederbelebung des ehemaligen Sporthotels, das nun Hotel Stadt Mühlhausen heißt, hat einen schweren Start. Rund eine halbe Million Euro wurden in den Umbau investiert. Geschäftsführer Roberto Raethel sagt, nach der Eröffnung am 1. Juli 2019 habe man mit der Fitness Bundesliga und mehr als 300 Gästen in der ehemaligen Tennishalle einen erste Marke gesetzt, um das Haus bekannt zu machen. Mit dem Neujahrsempfang des BVMW habe man viele Unternehmen erreicht.

Dann kam Corona und damit fielen Großveranstaltungen aus, unter anderem die das vom BVMW geplante Ostrock-Konzert im Oktober. Einzig die Finals der Fitness Bundesliga konnten stattfinden – unter strengen Auflagen.

Premiere des Bratwursttheaters vorerst auf Eis gelegt

Den ersten Lockdown nutzte das Haus für die Kernsanierung der Zimmer. Die wirtschaftliche Prognose sei gut gewesen, so Raethel, das hätten die Zahlen in den ersten Monaten belegt. „Wir sind am Markt angekommen“, sagt er. Unter Raethels Leitung stehen drei weitere Hotels in der Stadt: Der Mühlhäuser Hof, das Hotel an der Stadtmauer und das Hotel Raabe – insgesamt 118 Zimmer mit 230 Betten. Die sind gerade alle leer und natürlich gibt es auch keinen Hotel- oder Restaurantbetrieb. Durch Corona sei fast ein halbes Jahresgeschäft weggebrochen. Allein für Dezember wurden mehr als 50 Veranstaltungen im Hotel Stadt Mühlhausen, darunter vor allem Weihnachtsfeiern abgesagt, so Raethel.

Auch das Bratwursttheater trifft die aktuellen Regelungen mit voller Breitseite. Am 31. Oktober sollte Premiere sein; 17 Veranstaltungen sollten bis Jahresende in der aufwendig umgestalteten Eventlocation Mülhussia in der ehemaligen Badminton-Halle des Hotels gespielt werden. Rund 900 Tickets waren bereits verkauft. Der Saal im Flair eines Oktoberfestzeltes bietet Platz für bis zu 200 Menschen. Mit den neuen Verordnungen fallen auch die Dezember-Termine aus. Die Hoffnung der Veranstalter ruht auf den bereits geplanten Terminen im März, April und Mai. Entsprechend der Corona-Lage sollen die ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt werden. Schon gekaufte Tickets können erstattet, umgebucht oder in einen Gutschein getauscht werden, heißt es vom Bratwursttheater.

Der BVMW-Neujahrsempfang soll, abhängig von der Entwicklung der Pandemie ins Frühjahr 2021 verschoben werden. Nur so sei es möglich, das Format mit einem guten Hauptredner und der künstlerische Ausgestaltung zu garantieren. Gerade arbeitet der BVMW daran, Angebote regionaler Firmen für Weihnachten und zum Jahreswechsel für Unternehmen und deren Mitarbeiter zusammenzustellen. Der digitale Katalog soll dann allen Thüringer Mitgliedsbetrieben zur Verfügung gestellt werden.