Schwieriger Löscheinsatz in Schönstedt

In einer Gärtnerei in Schönstedt hat es am Montagmorgen gebrannt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Der Einsatz der Feuerwehren zog sich über mehrere Stunden hin, da es schwierig war, an den Brandherd zu gelangen. Wie Bad Langensalzas Stadtbrandmeister Steven Dierbach berichtete, hatte sich ein Bunker mit Spänen und Häckselgut zum Heizen entzündet.

Wegen des starken Rauches musste das Dach aufgeschnitten werden. Zudem musste das Löschwasser über eine lange Strecke herangepumpt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.