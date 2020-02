Über die Chancen und Risiken der Digitalisierung diskutieren die Verdi-Senioren in der kommenden Woche.

Mühlhausen. Verdi-Gruppe lädt in den Mühlhäuser Steinweg ein

Senioren diskutieren über Digitalisierung

Die Senioren der Gewerkschaft Verdi laden zu einer Diskussionsrunde ein. Gesprochen werden soll über das Thema „Digitalisierung – Chancen und Risiken für ältere Menschen“, wie Doris Zeng, die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, am Mittwoch mitteilte. Die Zusammenkunft nur für Mitglieder der Gewerkschaft Verdi findet am kommenden Dienstag, 18. Februar, um 14 Uhr im Gewerkschaftsladen am Mühlhäuser Steinweg statt.